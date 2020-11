Black Friday 2020: Toto je 6 e-shopov, ktoré sa s cenami doslova zbláznili

Každoročný nákupný sviatok je opäť tu. Deň, kedy všetky obchody bojujú o priazeň zákazníka a snažia sa mu ponúknuť tú najlepšiu akciu na svoje produkty v predvianočnom období. Ak ešte teda nemáte nakúpené vianočné darčeky pre svojich blízkych alebo chcete potešiť len seba, tento deň je pre vás ako stvorený.

Pozrite si náš výber e-shopov, ktoré ponúkajú veľké zľavy.

eyerim

Najväčšia online optika na Slovensku prichádza tento rok so zľavou až 20 % na všetko, čo nájdeš na ich e-shope.

Knižka Slovník súčasných slov

Slovník súčasných slov je jeden z mála virtuálnych projektov, ktorým sa podarilo svoj obsah zhmotniť aj do knižnej podoby. Po tom, čo sa jeho tvorcom podarilo minulý rok vyzbierať na crowdfundingovej kampani potrebné financie na vytvorenie prvej knižky, rozhodli sa, že vydajú knižku aj tento rok. Minuloročná zbierka pojmov bola nesmierne úspešná a všetko nasvedčuje tomu, že tomu tak bude aj pri tohtoročnom vydaní slovníka.

View this post on Instagram A post shared by Slovník súčasných slov (@slovnik_sucasnych_slov)

Tvorcovia moderného slovníka sa pozreli na naše nárečia a aj na cudzie jazyky, akými sú napríklad čeština, ruština, poľština či nemčina. Druhé vydanie Slovníka súčasných slov je zaujímavejšie ešte aj o to, že sa ňom podieľali aj samotní fanúšikovia stránky, ktorým v knižke patrí okolo 200 definícií pojmov.

Ak chcete pre svojich blízkych kúpiť na Vianoce skutočne netradičný darček, tento slovník je pre vás ako stvorený. Bežná cena knižky v kníhkupectvách či na ich e-shope je 12,99 €, dnes ju však zlacnili len na 8 € a kúpiť si ju môžete tu. K dispozícii je balíček oboch vydaní knižiek, ktorý stojí len 15 € a len v dnešný deň.

Káva od rodinnej pražiarne kávy Zrnco

Ak patríte medzi milovníkov kávy, aj vy si tento deň prídete na svoje. Zrnco je malá remeselná pražiareň kávy, kde rukami zakladateľov prechádza každé zrnko kávy, ktoré končí u zákazníka. Hlavnými piliermi projektu pražiarne Zrnco sú čerstvosť, chuť, flexibilita a kvalita. Tým, že ide o malú remeselnú pražiareň, môžu Natália a Ďuro svojim zákazníkom dodávať vždy čerstvý a maximálne kvalitný produkt.

„Napriek tomu, že väčšina veľkých výrobcov uvádzaja dátum spotreby kávy aj 2 roky a neriešia až tak dátum praženia, pre nás je práve ten dôležitý, lebo vo všeobecnosti platí, že optimálnu chuť zo ZRNCA dosiahneme medzi 2. a 5. týždňom od praženia,“ hovoria Ďuro a Natália. S pražením preto začínajú až po prijatí objednávky. Len tak dokážu svojim zákazníkom zabezpečiť maximálnu čerstvosť a dokonalý zážitok.

Ak by ste mali záujem o kvalitnú kávu, na svojom e-shope ponúkajú dnes zľavy až 20 % na akúkoľvek kávičku.

Huawei

Black Friday neobišiel ani jedného z najznámejších výrobcov smartfónov Huawei. Na ich e-shope ponúkajú zľavy až do 50 % na mobilné telefóny či notebooky. Vybrať si tak môžete smartfón Huawei P40 lite, Huawei MATEBOOK D 15 či Huawei MATEBOOK Pro.

Mobilonline.sk

Ak by ste mali záujem aj o iný smartfón ako Huawei, skvelé akcie prináša e-shop mobilonline.sk. Na ich e-shope to teda už vôbec nie je na zahodenie. Okrem smartfónov si tam môžete vybrať aj spomedzi iných produktov, ako napríklad slúchadiel, smart hodiniek, obalov na smartfóny či notebooky alebo iného príslušenstva. Smelo do toho.

Sponzorovaný obsah