Bezpečnosť na protestoch: Nenechajte sa vyprovokovať a všetko zaznamenávajte, informácie posielajte SIS

Aj dnes sa naprieč Slovenskom konajú protestné akcie. Nesú sa v hesle „Slovensko je Európa!“ Inú príchuť ako tým predošlým im však zrejme dajú udalosti posledných dní, kedy koalícia na čele s premiérom Robertom Ficom začala hovoriť o tom, že ide o aktivity, ktorých cieľom je štátny prevrat, majdan, či obsadenie vládnych budov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ak by sa naplnil takýto scenár, predseda vlády hovorí o zásahu bezpečnostných zložiek, ktoré by prišli „robiť poriadok“. Odborník na bezpečnosť Martin Královič zo SafetyCrew hovorí, že je prirodzené, že množstvo ľudí na protesty príde so strachom. Pripomína však, že je dôležité nedať sa vyprovokovať, poslúchať pokyny organizátora a komunikovať s políciou.

Na vážnosť situácie upozornil aj admin stránky Hoaxy a podvody David Púchovský. Ten ľuďom, ktorí sa plánujú protestov zúčastniť, odporučil, aby všetko zaznamenávali a posielali napríklad aj Slovenskej informačnej službe (SIS).

Nepodľahnite provokácii

Na každom z protestov môže dôjsť k tomu, že na seba narazia ľudia alebo skupiny osôb z odlišných názorových táborov. Královič upozornil, že sa medzi pokojne protestujúcich ľudí môže dostať aj skupina provokatérov, ktorí by mohli zhromaždenie narušiť alebo sa snažiť využiť nejakú „emóciu v dave a strhnúť časť protestujúcich na svoju stranu, aby začali konať protiprávnu činnosť“.

Preto ľuďom radí, aby sa nenechali vyprovokovať, na provokatérov upozornili dav, organizátorov a predovšetkým políciu. „Treba sa vzdialiť, vytvoriť priestor okolo nich, aby boli v tom dave viditeľnejší a aby ich mohla polícia identifikovať,“ odkazuje.

Ďalšie rady sa objavili aj na sociálnej sieti Hoaxy a podvody. „Vyzývame širokú verejnosť, aby bezodkladne a promptne zverejňovala mená, tváre a skutky provokatérov nielen z priebehu verejných zhromaždení, ale tiež z ich pôsobenia v online priestore. Nečakajte na nič, všetko zverejňujte, ide o všetko. Zverejňujte fotografie aj textové informácie priamo pod týmto statusom vo forme komentárov,“ píše admin.

Dodáva tiež, že by ľudia mali o incidentoch informovať aj SIS, a to na [email protected]. „Verte, že v každej inštitúcii sa nachádzajú aj čestní ľudia a v prípade, že štátna inštitúcia má informácie od občanov, musí konať – ak nebude konať, spätne za to konkrétni ľudia ponesú zodpovednosť.“

Čo sa deje?

Robert Fico označil protesty za hrozbu na základe tajnej správy Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorá obsahuje aj email, ku ktorému sa prihlásila občianska platforma Nie v našom meste.

Organizátori vysvetlili, že išlo o email, ktorý bol vygenerovaný umelou inteligenciou a zaslaný asi medzi 140 ľudí. Nešlo o „tajnú záležitosť“. Zuzana Janíková z platformy hovorí, že úlohou Nie v našom meste je vyjadrovať svoje postoje a postaviť sa za slobodu a demokraciu, a to prostredníctvom protestných stretnutí, ale aj stretnutí občanov, verejných kultúrnych podujatí a spomienkových podujatí. To, že by organizátori demonštrácií plánovali prevrat, odmieta.

„To, čo robíme, je preto, lebo nám záleží na zachovaní právneho štátu, demokracie a na udržaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii,“ vysvetlila.