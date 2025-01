Fico hovorí o majdane: Zbytočne straší ľudí, je proti občianskym aktivitám, upozorňuje Mesežnikov

Slovo „majdan“ sa na Slovensku stáva pomerne obľúbeným a používaným. Pred niekoľkými dňami ho použil predseda vlády Robert Fico v spojitosti s aktivitami opozície a mimovládnych organizácií, pri utorňajšej mimoriadnej schôdzi sa odvolal na tajnú správu Slovenskej informačnej služby (SIS), podľa ktorej sa „slovenská opozícia pripravuje na majdan a na to, že bude okupovať vládne budovy“.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Nemôžem prezrádzať obsah správy, ale môžem s plnou vážnosťou povedať, že opozícia sa pripravuje na majdan, že sa chystá brániť výkon vládnej moci, že to bude kooperovať so zahraničím,“ povedal Robert Fico na tlačovke po stretnutí s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.

Ako však upozornil politológ a politický analytik Grigorij Mesežnikov, slovo „majdan“ stelesňuje slobodu, a ten, kto ho používa v negatívnom zmysle slova, spochybňuje právo Ukrajincov na život v slobode a pozitívnemu termínu pripisuje negatívny význam.

Ak by sme predsa len mali hovoriť o „majdane“ v súvislosti so Slovenskom, mohli by sme ho spojiť s Nežnou revolúciou, ako prejavom snahy ľudí žiť v slobodnom svete. Skloňovanie slova „majdan“ v spojitosti so štátnym prevratom plánovaným opozíciou a mimovládnymi organizáciami je teda pošliapaním boja za život v slobodnej a demokratickej spoločnosti.

Čo je to „majdan“?

Майдан Незалежності, teda „Námestie Nezávislosti“, ktoré sa skrátene označuje ako Majdan, je súčasťou centra ukrajinského hlavného mesta Kyjev. Tento názov nesie od roku 1991.

Zvykli sa tu konať rôzne spoločenské akcie, do pamäti ľudí sa však námestie najzreteľnejšie zapísalo v súvislosti s protestmi proti politike niekdajšieho ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča a vláde. Išlo o najväčšie masové protesty v moderných dejinách Ukrajiny.

Centrom protestov sa stalo práve Námestie Nezávislosti a zapísali sa pod názvom „Euromajdan“. Tento termín vznikol 21. novembra 2013, teda hneď v prvý deň demonštrácií a pomerne nevinne – z hashtagu na Twitteri.

Dôvodom rozsiahlych protestov boli kroky vlády, ktorá zastavila prípravy na podpísanie asociačnej dohody s Európskou úniou. Protivládne demonštrácie a občianske nepokoje trvali tri mesiace.

Majdan je aktuálne miestom, ktoré je zaplnené vlajkami za padlých vo vojne, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko. Pripomína, akú cenu je niekedy nutné zaplatiť za slobodu.

„Ten, kto používa slovo majdan v negatívnom zmysle slova, sa v podstate stotožňuje buď so sfalšovaním volieb, alebo s autoritárskym režimom. V prípade demonštrácií na Ukrajine išlo o boj proti autoritárskemu režimu, ktorý znemožňoval demokratický a slobodný prejav vôle občanov,“ pripomína Mesežnikov.

Podobný scenár sa odohral aj v Gruzínsku, kde boli pozastavené rozhovory o vstupe krajiny do EÚ v roku 2028. Odpoveďou boli rozsiahle demonštrácie aj brutálne zásahy polície. Nehovoríme však o „majdane“.

Čo hovoria slovenskí politici

Rudolf Huliak, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke SNS, natočil v lete video z auta, kde varuje pred tým, že sa na Slovensku chystá „mejdan“.

V posledných týždňoch toto slovo intenzívnejšie zaradil do slovníka premiér Robert Fico. Len pred pár dňami ho využil v súvislosti s reakciou na list, ktorý mu zaslali psychiatri a psychológovia.

„Nepochybujem ani sekundu, že podporíte opozičný pokus o slovenský majdan, na ktorom slovenská opozícia s plnou podporou mimovládnych organizácií financovaných zahraničím a protislovenských médií usilovne pracuje,“ povedal.

Rovnako o „majdane“ hovoril aj v utorok, v deň, kedy sa konala mimoriadna schôdza k jeho odvolávaniu zvolaná opozíciou, ktorá bola napokon tajná. Fico už týždeň pred schôdzou odkázal, že „Budet bordel“. Počas tajného rokovania mal hovoriť o správe SIS, ktorá upozorňuje na „pripravovaný majdan opozície“.

„Nemôžem ísť do detailov, pretože správa bola utajená. Ale na schôdzi NR SR som prečítal zistenia tajnej služby, ako sa opozícia pripravuje na blokády ciest, vládnych budov, ako chce mariť prácu vlády a organizovať nejaký národný štrajk. To je majdan,“ myslí si premiér.

Na tlačovej konferencii František Mikloško upozornil na to, že obsah správy, ktorá bola predmetom tajnej diskusie v parlamente, pripomína normalizáciu, štýl ŠTB a likvidáciu veriacich v Československu, ktorí boli obviňovaní zo spojenia s imperialistickým Západom.

„Nie my pripravujeme majdan, ale táto vláda sa pripravuje na majdan,“ reagoval. Upozornil na to, že na protestoch očakáva provokácie, na ktorých sa bude zatvárať.

Mesežnikov upozorňuje, že nič také ako „majdan“ na Slovensku nehrozí. „Manifestácie nie sú majdanom, i keď v sebe majú étos boja o slobodu. Ľudia majú plné právo slušne prísť a demonštrovať. Strašenie majdanom prezrádza o Robertovi Ficovi, že je proti občianskym aktivitám. To, že toto slovo používa v negatívnom zmysle slova znamená, že sa pridáva na stranu bývalých ukrajinských autoritárskych lídrov,“ hovorí.