Bezosovi sa to konečne podarilo: Prvýkrát vypustil raketu New Glenn, toto je jej hlavný cieľ vo vesmíre

Z Kennedyho vesmírneho strediska na floridskom Myse Canaveral odštartovala vo štvrtok o 08.03 h SEČ na svoj prvý skúšobný let dvojstupňová nosná raketa New Glenn, ktorú vyvíja spoločnosť Blue Origin založená miliardárom Jeffom Bezosom.

TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry DPA. Pre technické problémy a nepriaznivé počasie bol prvý skúšobný let niekoľkokrát odložený. Takmer 100 metrov vysoká raketa je pomenovaná po Johnovi Glennovi (1921 – 2016), prvom americkom astronautovi, ktorý sa dostal na obežnú dráhu Zeme. Oba jej stupne majú byť opakovane použiteľné.

Spoločnosť Blue Origin na platforme X uviedla, že hlavným cieľom skúšobného letu je dosiahnutie obežnej dráhy. Čokoľvek navyše bude „čerešničkou na torte“, vrátane návratu prvého stupňa na Zem. Ten by mal vydržať najmenej 25 letov.

We did it! Orbital. Great night for Team Blue. On to spring and trying again on the landing. (Here is another view!) pic.twitter.com/3AZGfkXQvB

— Dave Limp (@davill) January 16, 2025