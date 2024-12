Benátky majú nový tajný ostrov, možno ste o ňom ešte nepočuli: Donedávna sa objavoval len na pár mesiacov ročne

Malý odľahlý úsek pláže si užívali najmä Benátčania, objavoval sa totiž len v lete na nejaký čas. Teraz sa však vďaka novým opatreniam stal trvalou súčasťou lagúny.

Ako informuje The Independent, malý ostrovček v Benátkach, ktorý sa donedávna pre príliv objavoval len počas letných mesiacov, si teraz môžu ľudia užívať celoročne vďaka novým protipovodňovým zábranám. Pre Benátčanov je Bacan tajným miestečkom, ktoré mohli mať doteraz len pre seba a z turistov o ňom vedel len málokto.

New Island Appears Near Venice, Becoming a Permanent Beach.

The island of Bacan, once seasonal, is now permanent thanks to a flood barrier, but experts worry about Venice’s fragile ecosystem. pic.twitter.com/VVkd42449s

