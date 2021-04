BBC predstavila unikátny dokument, ktorý nahovoril David Attenborough. Planétu vám ukáže, ako ste ju ešte nevideli

Ľudstvo už viac ako rok bojuje s novým koronavírusom, ktorý mnohých po celom svete nahnal do karantény. Prázdne ulice a nefungujúce fabriky spôsobili viacero anomálií. Kvôli ľudskej nečinnosti sa vyčistilo ovzdušie, kal z vodných plôch sa usadil a do ulíc miest sa vrátili živočíchy. A práve o tomto je nový dokument z dielne BBC, ktorého komentár nahovoril ten najláskavejší hlas na svete.

Pri príležitosti tohtoročného Dňa Zeme bol uvedený nový dokument s príznačným názvom – Rok, ktorý zmenil planétu Zem (The Year Earth Changed). A ako názov napovedá, dokumentuje život na našej planéte počas jedného z najťažších rokov modernej histórie.

Pandémia zasiahla životy nás všetkých, nielen však ľudí, ale aj tvorov v divokej prírode. Tie sa v dôsledku vyľudnených ulíc veľkomiest rozhodli zavítať z divočiny rovno do miesť, píše web Good News Network.

Attenborough v novom pútavom dokumente

Počas tohto najťažšieho roku mnoho ľudí prehodnotilo svoje priority a príroda sa pre nás stala niečim, čo sme mali vždy na dosah, no počas pandémie sme to nemohli využiť naplno. Práve lockdown mnohých z nás presvedčil o tom, že prírodu treba chrániť, pretože nám to pomohlo si uvedomiť niekoľko dôležitých vecí. A aj toto vysvetľuje nový dokument z dielne BBC, ku ktorému komentár nahovoril najláskavejší hlas – sir David Attenborough. Trailer si môžete pozrieť nižšie.

Lockdown však, ako Attenborough prezradil, vytvoril tiež svoj vlastný experiment. „Menej hluku, menej nečistôt v ovzduší… Bytosti okolo nás za posledný rok doslova prekvitali,“ povedal.

Život v divočine dostal šancu na nový začiatok

Napríklad také veľryby. Tie mohli medzi sebou v moriach a oceánoch komunikovať omnoho jednoduchšie, keďže ich nerušili lode na hladinách. Práve dorozumievanie sa veľrýb bolo tiež niečím, čo vedci mohli skúmať vôbec prvýkrát – nikdy ich totiž nepočuli tak zreteľne.

„Príbehy o tom, ako odpovedala divočina, nám jasne preukázali, že aj malé zmeny, ktoré vo svojich životoch urobíme, dokážu spraviť veľké veci,“ dodal.

Hodinový dokument ukazuje, ako sa svet tam vonku uzavrel, ale otvoril dvere prírode – nech sa môže rozprestierať na miesta, na ktorých kedysi bola a tiež, aby sa mohla v pokoji a tichu aspoň trošku uzdraviť.

Nový pútavý dokument s názvom The Year Earth Changed z dielne BBC nájdete exkluzívne so slovenskými i českými titulkami na streamovacej platforme Apple TV+.