Barbora Švidraňová radikálne zmenila vzhľad a je z nej úplne iná žena. Na ryšavé vlasy môžete zabudnúť

Známa herečka a speváčka je okrem svojho talentu rozoznateľná aj vďaka svojim ryšavým vlasom. Tie sa však rozhodla na chvíľu vymeniť a fanúšikovia sú z jej nového vzhľadu hotoví.

Barbora Švidraňová si zahrala v Paneláku, Oteckoch i Nemocnici a diváci ju hneď spoznali vďaka jej ohnivým vlasom. Barbora je však aj speváčka a vyzerá to tak, že v poslednom čase nosí na vystúpenia úplne iný účes, ktorý sa rozhodne nedá nazvať nudným. Jej voľba možno bola odvážna, no fanúšikovia to ocenili, keďže jej nedokážu prestať písať komplimenty.

S novým účesom

S takýmto účesom sa už pritom Barbora v minulosti ukázala, no vždy v jej typickej ryšavej farbe. Tentoraz však jej účesu dominuje blond farba, v ktorej stále zahliadnete pár ryšavých pramienkov. Vlasy má spletené v boho štýle a nechýbavajú v nich dredy, tvisty a afrovrkôčiky, ktoré dopĺňajú zlaté ozdoby.

Vlnitné vlasy pritom nie sú jej, ale má ich na tých svojich napletené. Ide tak o jednu z foriem predlžovania vlasov, ktorá vydrží pár týždňov. Barbora tak ukázala, že nemusí natrvalo zmeniť svoje vlasy, aby oživila svoj vzhľad a šokovala svojich fanúšikov.

„Tieto si tu odložím, lebo sa si tu páčim…“ napísala speváčka k sérii fotografií s novým účesom a fanúšikovia jej hneď začali písať, že aj im sa s novým účesom veľmi páči. Komplimenty však nedostala len pod týmto príspevkom, ale aj pod každým ďalším s týmto účesom.

„Blond sa ti neskutočné hodí,“ odkázala jej komentujúca. „Krásna, blond ti pristane,“ pridala sa hneď ďalšia. „Prekrásna,“ nešetrila slovami chvály tretia.