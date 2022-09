Lacné letenky, pri mori ste za chvíľu a stále je teplé: Do týchto európskych miest môžete vyraziť za letom aj teraz

Obľúbené európske prímorské destinácie zažívajú najväčší boom nepochybne počas júla a augusta. Tieto hlavné prázdninové mesiace už skončili, to ale neznamená, že už nemôžete vyraziť za teplom. Pozreli sme sa na to, kam k moru sa oplatí cestovať ešte aj v najbližších týždňoch. Letenky do mnohých z týchto destinácií stoja iba pár eur a ste tam „o chvíľu“. Alebo ak túžite vyraziť na roadtrip autom, tiež si máte z čoho vyberať.

Napriek tomu, že u nás sa v posledných dňoch výrazne ochladilo, mnohé obľúbené letné destinácie ešte svoju sezónu neuzavreli. Lákajú príjemnými teplotami vzduchu aj vody, a preto, ak túžite vyraziť k moru, stále je čas. A nemusíte cestovať vôbec ďaleko.

Údaje sme čerpali zo stránky Seatemperature.

Španielsko

Priemerné teploty mora tu v septembri dosahujú 25° C

Teploty mora v Španielsku v septembri môžu presiahnuť jeho teplotu z júna, čo je jasným dôkazom toho, že na dovolenku ešte stále nie je neskoro.

V meste Alicante, ktoré leží uprostred južného pobrežia Španielska, priemerne teploty dosahujú 25° C, no môžu sa vyšplhať až takmer na 27° C. V októbri je voda o niečo chladnejšia, no jej teplota stále presahuje 22° C.

Podobne to vyzerá napríklad aj na ostrove Ibiza. Na Malorke je zas priemerná teplota mora v septembri o dva stupne nižšia, čo ale stále znamená príjemne teplých 25° C.

Malta

Priemerné teploty mora tu v septembri presahujú 25° C

Ostrovná Malta leží medzi Sicíliou a Afrikou, a v septembri tu teplota mora stále presahuje 25° C. V októbri je o niečo nižšia, priemerne dosahuje 23 ° C, čo ale stále nie je vôbec málo.

Iba pre porovnanie, voda v októbri je tu stále teplejšia ako začiatkom leta, takže ak sa vám podľa počasia na Slovensku zdá, že kúpaniu v mori Európe pre tento rok odzvonilo, nie je to pravda.

Grécko

Priemerné teploty mora tu v septembri dosahujú 27° C

O niečo vyššími teplotami sa môže pochváliť Grécko. Napríklad na ostrove Rhodos na vás v septembri čaká priemerná teplota mora takmer 27° C, no maximálna sa môže priblížiť až ku 29° C. V októbri tu priemerná teplota vody dosahuje necelých 24° C.

Podobne to vyzerá aj na ďalších gréckych ostrovoch či v častiach krajiny. Napríklad obľúbený ostrov Korfu v septembri ponúka priemernú teplotu mora 25° C a v októbri necelých 22° C.

Cyprus

Priemerné teploty mora tu v septembri presahujú 27° C

More v Larnace, na juhovýchodnom pobreží Cypru, presahuje v septembri 27° C a v októbri 25° C, takže hovoríme stále o skutočne letných teplotách. Podobné priemerné teploty očakávajte aj v destinácii Ayia Napa, ktorá sa nachádza o niekoľko kilometrov východnejšie od Larnacy.

Chorvátsko

Priemerné teploty mora tu v septembri presahujú 24° C

Čo sa týka Chorvátska, počas septembra je stále ideálne na návštevu spojenú s kúpaním v mori. Údaje z Dubrovníka ukazujú, že jeho teplota tu priemerne presahuje 24 ° C, v októbri je to už však iba 20° C.

Na ostrove Krk je priemerná teplota mora v septembri rovnaká ako v Dubrovníku, no v októbri klesá ešte viac. Preto ak sa túžite ešte tento rok vybrať ku „slovenskému moru“, v týchto dňoch máte poslednú šancu.

Čierna Hora

Priemerné teploty mora tu v septembri presahujú 24° C

Mesto Budva v Čiernej Hore je tiež teplotou mora veľmi ideálnym miestom na dovolenkovanie v tomto období. Jeho priemerná teplota v septembri presahuje 24° C, no v októbri je už o niekoľko stupňov nižšia, takže tu platí to isté, ako pri Chorvátsku. Len ak by ste náhodou nepatrili medzi ľudí, pre ktorých je taéáto chladnejšie more, teda s teplotou 20° C, ideálne.

Taliansko

Priemerné teploty mora tu v septembri presahujú 24° C

Viaceré talianske prímorské oblasti zaznamenávajú v tomto období ešte stále veľmi príjemné teploty mora. Napríklad v mestečku Alghero na ostrove Sardínia jej priemer presahuje 23° C počas septembra, no v októbri je to už iba niečo cez 21° C. V meste Bari, ktoré sa nachádza na pobreží Jadranského mora, síce v septembri dosahuje priemerná teplota vody 24,6° C, ale v októbri je už o štyri stupne nižšia.

Takže Taliansko nepatrí v týchto mesiacoch medzi najteplejšie európske prímorské destinácie, to ale môže byť v mnohých prípadoch aj výhodou. Napríklad, ak chcete okrem kúpania sa v mori aj spoznávať a túlaním sa nasávať miestnu atmosféru.