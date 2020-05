Autorka Twilightu potešila fanúšikov. V lete vyjde ďalšia knižka upírskej ságy

Zdá sa, že v čase koronakrízy nastal čas na ďalší diel slávnej upírskej ságy Twilight. Už v lete sa môžu všetci fanúšikovia literatúry tešiť na novinku, ktorú pod názvom Midnight Sun napísala spisovateľka Stephenie Meyer.

Príbeh, ktorý už poznáte, len z inej perspektívy

Nepôjde však o priame pokračovanie ságy, ale skôr o rozprávanie príbehu, ktorý už všetci poznajú, avšak z pohľadu upíra Edwarda. Samotná autorka o tom informovala v rannej televíznej šou Good Morning America, informuje web The Guardian.

Samozrejme, nový diel Twilight ságy autamticky neznamená, že sa dočkáme aj filmového spracovania, nakoľko tento príbeh už všetci poznajú. Čo však fanúšikovia doposiaľ nevedeli, bolo to, ako lásku so smrteľníčkou Bellou prežíval Edward. Tešiť sa tak môžete na staré známe postavy, no aj niečo navyše.

Autorka totiž sľubuje, že novinka Midnight Sun ponúkne aj celkom nové dejové línie a odhalí kúsky Edwardovho života, ktorým sa v hlavnej štvorici kníh nevenovala. Všetko to ale dospeje do momentov, ktoré už mnohí poznajú či už z kníh alebo filmov.

12 rokov nedokončená knižka

Vzhľadom na to, že Twilight sága zaznamenala rekordný úspech aj u slovenských čitateľov, je viac než pravdepodobné, že sa dočkáme aj lokálneho prekladu. Kedy sa tak však stane, je zatiaľ ťažké predpovedať.

Nejde pritom o prvý pokus knižku vydať v hmotnej podobe. Meyer na tomto príbehu pracovala už v roku 2008 a hotových mala prvých 12 kapitol. Tie sa ale potom dostali neupravené na internet a spisovateľka sa preto rozhodla, že príbeh sprístupní na svojom webe. Po 12 rokoch však prichádza dokončená verzia a v knižnej podobe.

Vôbec prvý diel vydala Meyer v roku 2005 a z knižky sa okamžite stal bestsellerom a následne aj v ostatných kútoch sveta. V slovenčine prvýkrát Twilight vyšiel o tri roky neskôr.

Štvorica kníh bola tiež predlohou 5-dielnej filmovej série, ktorá rovnako valcovala kinosály po celom svete. Z trojice hlavných postáv, ktoré stvárnili Robert Pattinson, Kristen Stewart a Taylor Lautner sa vďaka Twilightu stali žiadané hollywoodske hviezdy a práve účinkovanie v piatich filmoch im otvorilo dvere šoubiznisu.

Knižka Midnight Sun vychádza v anglicky hovoriacich krajinách 4. augusta 2020.