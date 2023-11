Astronauti stratili vo vesmíre tašku s nástrojmi, teraz obieha okolo našej planéty: Je ju možné pozorovať ďalekohľadom

Na oblohe budeme môcť sledovať nezvyčajný objekt, budeme ho však môcť pozorovať len pomocou ďalekohľadu.Tašku s prístrojmi stratili astronauti NASA Jasmin Moghbeli a Loral O’Hara 2. novembra 2023, keď vykonávali výstup do vesmíru mimo ISS, teraz obieha okolo našej planéty priamo pred ISS s magnitúdou asi 6, informuje portál iMeteo.

Článok pokračuje pod videom ↓

„To znamená, že je o niečo menej jasná, ako ľadový obor Urán. V dôsledku toho je taška príliš slabá na to, aby bola viditeľná voľným okom, ale mohli by ste byť schopní pozorovať ju ďalekohľadom,“ píše portál na svojom webe.

Bude ju možné pozorovať už vo štvrtok

Ak by ste ju chceli sledovať pomocou ďalekohľadu, musíte vedieť, kedy bude najbližší prelet ISS nad naším územím.

„Ten bude už o pár dní, a to vo štvrtok 16. novembra. Avšak bude trvať len veľmi krátko, ISS bude viditeľná menej ako minútu. Oveľa dlhší prelet bude v piatok 17. novembra, a trvať bude až 4 minúty. Sledovať by ste mali oblohu krátko po západe slnka, a to o 17:24 večer. ISS bude viditeľná približne 10° nad južným obzorom a zmizne približne vo výške 17° juhovýchodne,“ vysvetľuje portál.

„Taške bola pridelená vlastná kategorizácia v katalogizačnom systéme vesmírnych síl pre umelé objekty na obežnej dráhe, oficiálne označenom 58229/1998–067WC,“ dodáva iMeteo.