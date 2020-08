Asteroid preletel cez víkend okolo Zeme a nikto si to nevšimol. Bol k Zemi najbližšie v histórii pozorovaní

V nedeľu asteroid o veľkosti automobilu preletel vo vzdialenosti 2 950 kilometrov od Zeme. Tento pozoruhodný prelet pritom predstavuje najbližší prelet asteroidu pri Zemi v histórii astronomických pozorovaní.

Vďaka svojej malej veľkosti asteroid nepredstavoval nebezpečenstvo pre Zem, keďže ak by aj prenikol do atmosféry, tak by tam zhorel. Potenciálne nebezpečné najmä bolo, že astronómovia o žiadnom asteroide nemali ani potuchy, až kým popri Zemi nepreletel, uvádza portál Business Insider.

6 hodín po prelete

“Asteroid sa priblížil zo smeru od Slnka“, povedal Paul Chodas z NASA a dodáva: “Nevideli sme ho.”

Až observatórium v Kalifornii ho spozorovalo asi 6 hodín po tom, ako preletel. NASA pritom eviduje iba zlomok objektov, ako je tento. Asteroid s názvom ZTF0DxQ preletel v blízkosti Zeme necelých 3 000 kilometrov, čím sa stal najbližším známym preletom, ktorý nenarazil do našej planéty.

Veľkosť auta

Objekt bol široký iba medzi 2 až 5,5 metra, čiže bol vo veľkosti malého až väčšieho auta. Aj ak by nebol tvorený horninou, ale železom, podľa simulácií by celý zhorel v atmosfére, ak by zamieril smerom na Zem, alebo by spadli iba malé kúsky. Je možné, že by explodoval s ekvivalentom sily, akú mala bomba zhodená na Hirošimu. Kvôli výške, v ktorej by sa to udialo, by sme si to možno ani nevšimli.