Anti-vakcinačné príspevky dostávajú stopku: Facebook začne po kritike blokovať obsah užívateľov

Obľúbená sociálna sieť Facebook opäť zakročí voči šíriteľom hoaxov. Automaticky blokovať už nebude len príspevky s dezinformáciami o vakcíne proti koronavírusu, ale o všetkých vakcínach.

Facebook dlhé roky čelil kritike za to, že neblokuje a nevymazáva dezinformačné príspevky užívateľov o škodlivosti rôznych druhov vakcín. To sa ale teraz zmení, píše web denníka The Guardian odvolávajúc sa na príspevok spoločnosti na firemnom blogu.

Podľa všetkého Facebook začne automaticky blokovať všetky príspevky, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú nové pravidlá. Stopku tak dostanú dezinformačné príspevky, ktoré hovoria o škodlivosti inak účinných vakcín.

Práve na Facebooku sa anti-vakcinačným príspevkom vo veľkom darilo. To ale malo za následok prudký nárast ich zdieľania medzi užívateľmi, čím mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia iných. Toto už ďalej sociálna sieť nebude akceptovať a podobným hoaxom dáva stopku. Zablokované pritom nebudú len príspevky, ale aj skupiny, v ktorých sa takéto posty objavovali.

Nové pravidlá sa dotknú aj užívateľov Instagramu, ktorý Facebook vlastní a kde sa tiež podobné príspevky budú automaticky blokovať.

Prvýkrát sa najväčšia sociálna sieť rozhodla zakročiť proti hoaxom ešte minulý rok, keď sa Facebookom začali hromadne šíriť dezinformácie o ochorení COVID-19. Aj tie chcela blokovať, no prax – teda minimálne na Slovensku – vyzerá celkom odlišne.