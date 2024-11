Angelina Jolie sa objavila na titulke známeho magazínu a ľudia tvrdia, že vyzerá choro. Všimli si smutný detail

Nie je to prvýkrát, čo sa vzhľad tejto hviezdnej herečky stal predmetom diskusií. Nedávno sa pozornosť zamerala na jej ruky, o čom sme vás informovali v článku. Bolo jej na nich totiž dosť výrazne vidieť žily a ľudia tvrdili, že je to z dôvodu, že je podvyživená. Vyzeralo to navyše tak, že sa jej tieto poznámky dotkli, keďže na ďalšej akcii už mala dlhé čierne rukavičky.

Ako teraz informuje portál EXPRESS U.S., vzhľad herečky opäť vyvolal obavy. Viacerí fanúšikovia Angeliny Jolie vyjadrili svoje zdesenie nad jej nedávnou obálkou v magazíne Vogue Mexico. 49-ročná herečka bola na titulnej strane decembrového čísla časopisu, v ktorom prehovorila o zbavovaní sa vnútornej bolesti – pričom zrejme narážala na svoj rozchod s bývalým manželom Bradom Pittom.

Vraj vyzerá choro

Na obálke, ktorú nafotil fotograf Dan Martensen, sa Angelina predviedla v elegantných čiernych šatách značky Christian Dior. Čierna farba pritom ostro kontrastovala s jej bledou pokožkou a zlatými doplnkami. Rovnaký kontrast možno pozorovať aj na jej tvári, keďže výrazný mejkap jej zvýraznil oči a pritiahol na ne pozornosť.

Na prvý pohľad sa tak môže zdať, že je to pre herečku ten správny vzhľad, no ľudia v komentároch nemali tento pocit. „Príšerné osvetlenie. Vyzerá chorľavo. Vyzerá to, akoby do toho bolo vložené nulové úsilie,“ skonštatovala jedna osoba v komentároch. Ďalšia hneď dodala: „Toto vyzerá ako nepodarené zábery. Na to, aby Angelina Jolie vyzerala tak zle, treba umenie.“ Tretia zas napísala: „Vyzerá to tak nízkorozpočtovo (podľa mňa).“

Ľudia zároveň upriamili pozornosť na výraz jej tváre. Jeden z používateľov napríklad poukázal: „Vyzerá tu naozaj smutne, akoby sa tesne pred vstupom na scénu dozvedela tú najhoršiu možnú správu.“ Ľudia pritom diskutovali, či to nemôže byť témou, o ktorej následne hovorila v rozhovore.

Našla sa však aj skupina fanúšikov, ktorí naopak tieto fotografie chválili z rovnakého dôvodu, ako boli kritizované. Vraj totiž zachytávajú jej skutočnú tvár, nič neupravujú ani neprikrášľujú a herečka sa na nič nehrá. „Na obálke a všetkých fotografiách Jolie sa mi páči, ako reálne vyzerajú. Všetky zábery ma nejakým spôsobom oslovujú. Obzvlášť sa mi páči záber, na ktorom herečka sedí v trenčkote so zlatými náramkami,“ rozplýval sa napríklad jeden človek.

„Jej tvár aspoň nebola vyretušovaná – tak ako to robia časopisy,“ skonštatoval ďalší.