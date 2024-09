Pohľad na Angelinu Jolie na červenom koberci v mnohých ľuďoch vyvolal obavy. Mnohí si všimli na jej rukách nezvyčajnú vec

Najbližší ľudia z okolia sa priznali, že majú strach o Angelinu Jolie po tom, ako sa herečka minulý mesiac objavila na červenom koberci na Tony Awards. Obavy vzbudzuje jej veľmi chudá postava, a taktiež pohľad na ruku posiatu výraznými žilami.

„Vyzerá veľmi chudo, takmer choro a pravdepodobne neváži viac ako 44 kíl,“ uviedol nemenovaný zdroj pre portál RadarOnline.com a dodal: „Buď zabúda, alebo nechce jesť. Kamaráti sa obávajú, že takto nebude môcť pokračovať ďalej.“

Odborníčka na dlhovekosť z Floridy Dr. Gabe Mirkin, ktorá herečku osobne neliečila, upozornila na to, že Angelina môže mať osteoporózu. „Angelina trpí závažnou stratou telesného tuku, ktorá sa spája so stratou svalov a kostí,“ poznamenala lekárka.

Zdravotná odborníčka taktiež uviedla, že by sa herečka mala poradiť so svojím lekárom, ktorý nariadi röntgen kostnej denzity. „S najväčšou pravdepodobnosťou to ukáže osteoporózu. Dostane lieky a pokyny na cvičenie s odporom,“ dodala.

Trpí anorexiou?

Taktiež sa objavili dohady, že by za tým mohla byť porucha príjmu potravy. Sociálnymi sieťami sa šíri fotografia Angeliny s kožušinovým šálom a obtiahnutými šatami. Mnohí si všimli jej vypuklé žily na odhalených rukách, čo vyvolalo veľkú diskusiu. „Čo to má s rukami?” opýtal sa jeden jej fanúšik ostatných. „Prečo sú jej žily také veľké?”

Často sa skloňuje anorexia ako dôsledok toho, prečo má Angelina vypuklé žily a vôbec vychudnutú postavu. Cis Rundle, priateľka zosnulej matky Angeliny, Marcheline Bertrand, tvrdila, že herečka trpela anorexiou a počas svojich tínedžerských rokov praktizovala sebapoškodzovanie.