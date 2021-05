Kvôli včelám sa prestala sprchovať. Angelina Jolie bojuje za ich záchranu neobvyklým spôsobom

Už nejaký ten čas je známy fakt, že bez včiel ľudstvo jednoducho neprežije. Ak sa pominú včely, neostáva nám veľa času. Ich ochrana je v súčasnosti dôležitejšia, než kedykoľvek predtým a práve na tento fakt sa rozhodla dychberúcimi zábermi poukázať aj herečka Angelina Jolie.

Za fotografiami sa ukrýva dôležitý príbeh

45-ročná herečka a zároveň aktivistka Angelina Jolie spojila sily s National Geographic, aby sa podieľala na tvorbe fotosérie upozorňujúcej na závažný problém. Cieľom je rozpútať diskusiu o tom, aké dôležité je zachrániť včely a nastoliť rovnováhu medzi ľuďmi a hmyzom, ktorý opeľuje rastliny, vďaka ktorým máme čo jesť. Na prvý pohľad fotografie pôsobia trochu znepokojivo, po chvíli si však človek uvedomí, že sa za nimi ukrýva príbeh a majú hlbší zmysel.

Fotografie vyhotovil podľa portálu Daily Mail amatérsky fotograf Dan Winters. Počas fotenia na sebe Angelina nechala pristáť roj včiel, čo chce poriadnu dávku odvahy. Aby bolo možné zábery vyhotoviť, Angelina sa nemohla sprchovať 3 dni. Bolo jej totiž vysvetlené, že ak na sebe bude mať všetky tie vône šampónov, mydiel a parfémov, včely by boli zmätené a odmietli by si na ňu sadnúť. Herečka po fotení poznamenala, že bolo zvláštne sedieť tam s dokonalým make-upom, učesanými vlasmi a potierať sa feromónmi, ktoré mali včely prilákať. Okrem toho, Angelina si musela dávať pozor aj na to, aby jej včely počas fotenia nevliezli do nosa či do uší.

Herečka priznala, že jedna z včiel jej neustále liezla pod šaty. Cítila, ako jej lezie po kolene a premýšľala nad tým, čo bude, ak ju včela poštípe. Bolo to vraj ako v starých komédiách. Angelina to však vydržala počas celého fotenia. Stojí to za to, ak tým človek pomôže sprostredkovať dôležitý príbeh.

Bez včiel ľudstvo nemá šancu prežiť

A včely teda skutočne dôležité sú. Často na to nemyslíme, no práve včelám vďačíme za to, že nehladujeme. Vďaka včelám funguje aj textilný či farmaceutický priemysel, vďaka nim majú farmári čím nakŕmiť svoj dobytok. V súčasnosti ich však ohrozuje množstvo parazitov, pesticídov, ale aj klimatické zmeny či strata prirodzeného domova. Okrem toho, v roku 2006 sa podarilo identifikovať aj syndróm kolapsu včelstiev, následkom ktorého umierajú obrovské množstvá včiel.

„Na svete sa deje toľko vecí, ktoré nám robia starosti, na každom kroku sa na nás sypú zlé správy. Toto je však problém, s ktorým môžeme niečo urobiť,“ vyjadrila sa Angelina v rozhovore pre National Geographic.

Za záchranu včelstiev bojuje aj UNESCO. Podarilo sa spustiť päťročný program s názvom Women for Bees a Jolie sa stala pomyselnou krstnou mamou. Program má podporovať 50 vytrénovaných včelárok v 25 špeciálne vytvorených rezerváciách v rôznych kútoch sveta, vrátane Slovinska, Peru, Ruska či Bulharska. Ženy by do roku 2025 mali vybudovať 2 500 úľov, ktoré by boli domovom pre 125 miliónov včiel.