Odvrátená tvár mystery boxov v Číne: Ľuďom posielajú zabalené psy a mačky, cestu spravidla neprežijú

Predstavte si, že otvoríte krabicu a vyskočí z nej milé šteniatko alebo mačiatko. V Číne sa takéto „mystery boxy“ s prekvapením tešia značnej popularite. Skutoční milovníci zvierat však majú hlavu v smútku, v škatuliach zomierajú tisícky domácich miláčikov.

Zvieratá prevážali v desiatkach škatúľ, niektoré boli mŕtve

Ako informuje portál CNN, v čínskom meste Chengdu sa nedávno podarilo odhaliť nákladné auto s desivým obsahom. Organizácia na ochranu zvierat Love Home natočila ešte 3. mája video, na ktorom je možné vidieť desiatky škatúľ naukladaných v nákladnom priestore. Celkovo ich malo byť až 156 a v nich desiatky mačiatok a šteniatok starých len niekoľko mesiacov. Časť zvierat cestu neprežila, v krabiciach boli nájdené už mŕtve. Zvieratá sa stali obeťou šialenstva, ktoré vyvolali tzv. mystery boxy, teda škatule, ktoré by mali obsahovať prekvapenie.

Ako mystery boxy fungujú? Záujemca si zakúpi škatuľu s neznámym obsahom. Zvyčajne sa v krabici nachádza napríklad zberateľská figúrka. Ako sa pre portál People´s Daily vyjadril Ding Ying, profesor marketingu na univerzite v Pekingu, je ľahké vytvoriť si na mystery boxoch závislosť. A to najmä v prípade, ak si vďaka ich obsahu môže človek vytvoriť zaujímavú zbierku. Konzumenti totiž majú vrodenú potrebu mať všetko uzavreté a dokončené. Keď už teda máme v zbierke 3 figúrky, chceme si dokúpiť ďalšie, ktoré zbierku skompletizujú.

Vďaka tomu sa stali mystery boxy skvelým biznisom. V decembri na tom Pop Mart, ktorý mystery boxy ponúkal, zarobil viac ako 676 miliónov dolárov. Odhadovalo sa, že do roku 2024 dosiahne tento biznis hodnotu niekoľkých miliárd dolárov. Súčasťou mystery boxu sa môže stať čokoľvek, od figúrky, až po drahý smartfón či hodinky. Vlastné mystery boxy začali vytvárať aj svetoznáme značky ako Starbucks, Sephora či Converse. Mystery boxy ovládli aj sociálne siete, prostredníctvom nich sa influenceri chválili, čo všetko vo svojej škatuli našli.

Zodpovední sú nielen predajcovia, ale aj kupujúci

Trend sa však nepekne zvrhol. Podľa CNN je doručovanie živých zvierat za pomoci pošty v Číne zakázané, málokedy sa to však kontroluje a reguluje. Niektorí dodávatelia to využívajú a živé zvieratko v škatuli vám doručia už za 5 dolárov (niektorí predajcovia si však pýtajú aj takmer 100 dolárov). Je pochopiteľné, že sa ochrancovia zvierat búria. Je to kruté a navyše, nie všetky zvieratká to prežijú. Keď však ide o peniaze, ľuďom očividne na životoch živých tvorov príliš nezáleží.

Predajcovia sľubujú, že v mystery boxoch ponúkajú domácich miláčikov „vysokej kvality“. Skutočnosť je však taká, že neraz je to množstvo miešancov natlačených v krabiciach takmer bez prívodu kyslíka. Množstvo zvierat sa tak zadusí alebo zomrie od hladu. Mnoho predajcov deň pred odoslaním mystery boxu novému majiteľovi zviera nekŕmia a nedávajú mu piť, aby bolo v škatuli čo najmenej výlučkov. V jednej zo škatúľ, ktorá bola široká len približne 30 centimetrov, boli vedľa seba natlačené 3 bezvládne telíčka. Mnoho zvierat je navyše chorých, veterinárna starostlivosť im však nehrozí. Zomierajú tak po doručení majiteľovi.

Zvieracie mystery boxy vyvolali vlnu pobúrenia a množstvo ponúk predajcovia stiahli. Iní predajcovia sa pokúsili svoje ponuky zamaskovať napríklad tým, že ide o adopciu či záchranu zvieratka. Zodpovední sú však v tomto prípade nielen predávajúci, ale aj kupujúci, ktorí si myslia, že je v poriadku nechať si doručiť šteniatko v škatuli poštou. Vyššie spomínaná spoločnosť, ktorá zvieratá v dodávke prevážala, spolupracuje s políciou. Čelí pokute vo výške takmer 12 500 dolárov. Organizácie, vrátane World Animal Protection, však volajú po tom, aby sa zákony týkajúce sa ochrany zvierat v krajine sprísnili.