Andrew Tate si posedí za mrežami. Súd v Bukurešti ho po rozhodnutí poslal do vyšetrovacej väzby

Rumunský súd v piatok nariadil 30-dňovú väzbu pre bývalého profesionálneho kickboxera a kontroverzného influencera Andrewa Tatea po jeho zatknutí za údajné obchodovanie s ľuďmi, znásilnenie a založenie zločineckej skupiny. Uviedla to agentúra AFP.

Hovorkyňa riaditeľstva pre boj proti organizovanému zločinu a terorizmu (DIICOT) Ramona Bollaová pre AFP spresnila, že do vyšetrovacej väzby boli na 30 dní vzatí štyria podozriví: okrem Tatea aj jeho brat a dvaja rumunskí občania.

Tate, ktorý má britské aj americké občianstvo, bol spolu s bratom a dvoma Rumunmi zadržaný v Rumunsku pre podozrenie z pašovania ľudí, znásilnenia a založenia organizovanej zločineckej skupiny.

Vo štvrtkovým oznámení DIICOT sa uvádza, že štyria podozriví začiatkom roka 2021 založili organizovanú skupinu so zámerom páchať zločin pašovania ľudí na území Rumunska i ďalších krajín.

Bratia Tateovci a dvaja Rumuni údajne pašovali, najímali a zneužívali ženy tým, že ich nútili k výrobe pornografie, ktorú chceli šíriť na internete za účelom zisku.

Zatiaľ bolo identifikovaných šesť obetí, ktoré podozriví sexuálne vykorisťovali. V rámci vyšetrovania spusteného v apríli sa uskutočnili razie vo viacerých lokalitách po celom Rumunsku.

Andrew Tate v roku 2016 účinkoval v britskej televíznej reality šou Big Brother, ale vylúčili ho z nej, keď sa objavilo video, ktoré ho zachytávalo pri útoku na ženu.

Tateovi, ktorý sa pred niekoľkými rokmi spolu s bratom Tristanom presťahoval do Rumunska, za jeho mizogýnne výroky zakázali prístup k viacerých sociálnym sieťam, napríklad YouTube, Facebooku, Instagramu aj TikToku. Povolili mu však vrátiť sa na Twitter po tom, čo ho kúpil americký podnikateľ Elon Musk.

V stredu sa Tate dostal na Twitteri do sporu so švédskou klimatickou aktivistkou Gretou Thunbergovou, keď zverejnil tvít, v ktorom sa chválil vlastníctvom množstva áut produkujúcich „enormné emisie“.

Ich následná slovná prestrelka vyvolala na sociálnych sieťach špekulácie, že rumunskej polícii k lokalizovaniu Tatea pomohla škatuľa od pizze, ktorá sa objavila vo videu zverejnenom influencerom.

Thunbergová si potom na Twitteri na margo Tateovho zatknutia zavtipkovala, že „takto to dopadne, keď nerecyklujete obaly od pizze“.

Hovorkyňa rumunského orgánu pre boj s organizovaným zločinom Ramona Bollaová však túto súvislosť poprela. „Na zistenie, či sa osoba nachádza v krajine alebo nie, používame celý rad prostriedkov,“ vysvetlila.

Hovorca Grety Thunbergovej agentúre AFP potvrdil, že jej tvít z piatkového rána, ktorý doteraz získal približne 1,6 milióna lajkov, bol v skutočnosti „žart“. Dodal, že rumunské orgány s Thunbergovou neboli v kontakte.

Napriek tomu, že tlačové agentúry informujú o 30-dňovej väzbe, nie všetky médiá túto informáciu potvrdzujú. Na viacerých zahraničných portáloch i na TikToku sa totiž objavuje informácia, že Andrew a Tristan Tateovci boli prepustení ešte v noci. Potvrdzoval by to aj Tateov Twitter, na ktorom už stihol zverejniť hneď niekoľko tweetov.

Prvým bol tweet o tom, ako poňho „Matrix poslal svojich agentov“. Nasledoval tweet o tom, že „Matrix vám povie iba to, čomu máte veriť.“ Posledný tweet je starý len cca hodinu a Tate v ňom hovorí o tom, že to vyzerá tak, že šialenstvo svetovej elity bolo odhalené.

Portál Snope ale predpokladá, že autorom týchto tweetov nie je Tate, ale niekto, kto jeho profil tajne spravuje, zatiaľ čo bývalý kickboxer skutočne sedí za mrežami.

It appears the insanity of the ruling elite is exposed worldwide now.

They have one command,

Do not speak out, behave as sheep.

— Andrew Tate (@Cobratate) December 31, 2022