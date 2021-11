Analýza múmie egyptského šľachtica môže prepísať históriu. Mumifikácia prebiehala inak, ako sme si mysleli

Nová analýza staroegyptskej múmie naznačuje, že pokročilé techniky mumifikácie sa používali už o tisíc rokov skôr, ako sa predtým verilo. Tým sa prepisujú súčasné dejiny staroegyptských pohrebných praktík.

Objav sa zameriava na múmiu známu ako Khuwy. Ako uvádza portál Business Insider, o múmii sa predpokladá, že patrila vysokopostavenému šľachticovi. V roku 2019 bol vykopaný na veľkom egyptskom pohrebisku faraónov a kráľovskej rodiny neďaleko Káhiry.

Vedci sa teraz domnievajú, že Khuwy je oveľa starší, ako sa doteraz predpokladalo a siaha až do starej egyptskej ríše, čo z neho robí jednu z najstarších egyptských múmií, aké boli kedy objavené, informoval portál The Observer.

Stará ríša trvala 2 700 až 2 200 rokov pred Kristom a bola známa ako “vek staviteľov pyramíd”. Khuwy bol balzamovaný pomocou pokročilých techník, o ktorých sa predpokladá, že boli vyvinuté oveľa neskôr. Jeho koža bola konzervovaná pomocou drahých stromových živíc a zviazaná kvalitnými ľanovými obväzmi. Nová analýza tak naznačuje, že starí Egypťania žijúci pred 4-tisíc rokmi vykonávali sofistikované pohreby.

“Toto by úplne postavilo naše chápanie vývoja mumifikácie na hlavu,” uvádza profesorka Salima Ikramová, vedúca egyptológie na Americkej univerzite v Káhire. Ďalej tvrdí, že ak je to skutočne múmia Starej ríše, všetky knihy o mumifikácii a histórii Starej ríše musia byť zrevidované.

“Doteraz sme si mysleli, že mumifikácia Starej ríše je relatívne jednoduchá, so základným vysušením, ktoré sa nie vždy podarilo. Bolo vykonávané bez odstránenia mozgu a iba s občasným odstránením vnútorným orgánov,” oznámila Ikramová.

New #archaeological discovery in #Saqqara, #Egypt: An exceptionally painted tomb of a fifth Dynasty dignitary named #Khuwy pic.twitter.com/wI34aXQS3J

— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 14, 2019