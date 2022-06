Amputoval si prst, vyoperoval si slepé črevo. Šialený lekár chcel dokázať, že sa to dá aj bez celkovej anestézy

V minulosti sa verilo, že bábätká sa môžu operovať bez akejkoľvek anestézy, pretože bolesť necítia. Priveľký dôraz sa nekládol ani na hygienu. Lekár Evan O’Neill Kane zas veril, že pacient zvládne aj vážne chirurgické zákroky bez celkovej anestézy. Aby to dokázal, niekoľko zákrokov vykonal sám na sebe.

Chirurgické zákroky chcel vykonávať bez celkovej anestézy

Dejiny sú plné vedcov a lekárov, ktorí sú ochotní robiť neuveriteľné veci, len aby dotiahli experiment do konca, alebo aby dokázali, že majú pravdu. Niektorým sa vďaka tomu podarí zachrániť milióny životov, iní sa len zbytočne vystavia utrpeniu a možnému posmechu.

Ako informuje portál IFL Science, medzi odvážnych sa zaradil aj chirurg Evan O’Neill Kane. Rozhodol sa, že kolegom, ale aj verejnosti dokáže, že aj vážne chirurgické zákroky je možné vykonávať bez celkovej anestézy.

Kane veril, že anestéza by sa mala pacientovi podávať len vtedy, ak je to skutočne nevyhnutné a aj to len lokálna, nie celková. Podľa neho bolo rozumnejšie vyhnúť sa komplikáciám, ktoré môžu počas anestézy vzniknúť. Aby dokázal, že má pravdu, vykonal na sebe niekoľko chirurgických zákrokov. V roku 1919 si amputoval prst, o ktorý by prišiel tak či onak kvôli infekcii.

Amputoval si prst a vyoperoval si slepé črevo

O dva roky neskôr musel Kane podstúpiť operáciu slepého čreva. Rozhodol sa, že aj to si odstráni sám. V tom čase už mal za sebou vyše 4 000 takýchto operácií a trval na tom, že je bezpečnejšie operovať slepé črevo v lokálnej anestéze. Na pacientoch predtým niečo také neskúšal, stal sa preto takpovediac prvým dobrovoľníkom.

15. februára nastavil okolo lôžka zrkadlá, podoprel sa vankúšmi, vpichol si dávku novokaínu a pustil sa do práce. Počas operácie sa vraj smial a klebetil s kolegami. Slepé črevo si úspešne vyoperoval a následne prenechal priestor svojmu bratovi, ktorý bol tiež chirurgom, aby ranu zašil. V roku 1932, v čase, keď mal už 70 rokov, sa rozhodol sám seba operovať opäť, tentoraz operoval svoj pruh. Stačil jediný chybný pohyb a mohlo ho to stáť život.

Kane však aj počas tejto operácie vtipkoval, akoby o nič nešlo. Aj tento zákrok zvládol úspešne a bez akýchkoľvek komplikácií. Samozrejme, v miestnosti boli jeho kolegovia pripravení kedykoľvek zasiahnuť, to však nebolo potrebné. Kane napokon zomrel o niekoľko mesiacov neskôr na následky neliečeného zápalu pľúc.