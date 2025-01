Americká verzia seriálu, ktorý natáčala aj Markíza, príde onedlho na Slovensko: Hodnotenia sú zmiešané

Fanúšikovia obľúbeného seriálu, ktorý kraľoval aj na markíze, sa môžu tešiť na jeho americkú verziu, ktorá dorazí na Slovensko už o pár dní. Adaptácia príbehu, ktorá zaujala takmer celý svet, prinesie nový pohľad na nezvyčajnú hrdinku s výnimočným talentom.

Ako píše web Mediálne.sk, fanúšikovia markizáckeho seriálu Výnimočná Nikol sa čoskoro dočkajú americkej verzie s názvom High Potential.

Obľúbený seriál je adaptáciou francúzskeho seriálu Haut Potentiel Intellectuel, ktorý rozpráva príbeh o slobodnej matke s nadpriemerne vysokým IQ, ktorá pomáha polícii riešiť prípady neobvyklým spôsobom a zároveň sa riadi heslom „čo na srdci, to na jazyku“.

Hit na Slovensku aj v Amerike

Seriál, ktorý bol hitom na Markíze, si získal srdcia fanúšikov aj za „veľkou mlákou“. Ako píšeme v našom článku, „americkú Nikol“ si počas prvých troch dní pozrelo takmer 11,5 milióna divákov, čo zo seriálu robí jeden z najlepších premiérových debutov pre dramatický seriál za posledné roky. Sledovanosti dopomohlo aj uvedenie na streamovacích platformách Hulu a Disney+.

V americkej verzii seriálu si hlavnú rolu zahrala Kaitlin Olson, ktorá je známa z komediálnych seriálov ako It’s Always Sunny in Philadelphia a Curb Your Enthusiasm. V slovenskej verzii si zas zahrali známi herci ako Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír, či Kamil Mikulčík.

Recenzie sú rozporuplné

Americká verzia seriálu na ČSFD získala hodnotenie 73 %, zatiaľ čo slovenská produkcia dosiahla len 59 %. Aj napriek vysokej sledovanosti sú recenzie zmiešané, niektorí seriál chvália, no iní ho kritizujú, čo dokazujú aj komentáre na ČSFD.

„Typická slovenská „produkcia“. Ukradnú námet a ten domrvia na slovenský spôsob.“

„Plejáda príšerných hereckých výkonov a najhoršia je Pauhofová.“

„Pauhofová je skvelá. Dala by som jej za to cenu. Celkovo obsadenie je fajn. Je to vtipné. Vraha nie je síce ťažké uhádnuť, ale fajn. Určite odporúčam.“

„Celkom ujde, ja som sa celkom bavil. Infantilné, jednoduché, ale fajn. Nenútilo ma to rozmýšľať.“

„Ľahké, milé a aj tak akurát napínavé. Výborné obsadenie, zápletky, prípady. Bavili sme sa veľmi dobre. Teším sa na pokračovanie.“

Šepká sa aj o tretej sérii

Markíza už odvysielala dve série celosvetovo obľúbeného seriálu a aktuálne sa hovorí aj o tretej sérii, ktorej sa však dočkáme najskôr v roku 2026.

Americkú verziu Výnimočnej Nikol uvedie streamovacia služba Disney+ 23. januára pod názvom Nesmierny potenciál.