Český film, ktorý milujú mnohí aj Slováci, je v hre o Oscara: Filmový kritik prezradil, aké sú jeho šance na výhru

Film Vlny je u nás najúspešnejším českým filmom od vzniku samostatného Slovenska. Okrem toho bude súťažiť o prestížne ocenenie — Oscara. Filmový kritik však jeho prípadnú výhru nevidí ružovo.

Tento historický triler z konca 60. rokov minulého storočia odhaľuje príbehy novinárov Československého rozhlasu, ktorí počas politického tlaku a cenzúry bojovali za pravdu.

Vlny získali obrovské uznanie

Film sa zaradil medzi fenomény českých a slovenských kín, kde si ho pozrelo viac ako 1 milión divákov. „Vlny sa stali absolútnou trvalkou druhej polovice leta i celej jesene a chodilo sa na ne do kín štyri mesiace vo veľkých počtoch. To je netradičný vzorec návštevnosti, ktorý však potvrdzuje vysokú mieru obľúbenosti i odporúčania. Zväčša sa filmy z kín porúčajú do mesiaca, ale Vlny v nich ostali násobne dlhšie,“ povedal pre interez Michal Korec, filmový kritik.

Vlny sa dostali do užšieho zoznamu kandidátov na Oscara v kategórii Najlepší medzinárodný film, ako informujeme v našom článku. Tvorcovia filmu sú z tejto nominácie nadšení: „Máme obrovskú radosť z tohtoročného predvýberu americkej akadémie. Veľmi to našim tvorcom prajeme, pretože je to tvrdo vydreté uznanie ich talentu a snahy. Sme hrdí, že sme pri tom mohli byť všetci spolu,“ uviedol pre interez Martin Palán z distribučnej spoločnosti Bontonfilm, ktorá Vlny uviedla do slovenských kín.

Snímka si vedie vynikajúco aj po finančnej stránke, podľa Box Office Mojo zarobila viac ako 6,5 milióna eur. Na portáli ČSFD získala obdivuhodné hodnotenie 89 %, čo je ďalším potvrdením jej kvalitného spracovania.

Majú Vlny šancu vyhrať Oscara?

S filmovým kritikom Michalom Korcom sme sa rozprávali o tom, či má film Vlny, podľa jeho odborného názoru, šancu vyhrať prestížne ocenenie — Oscara: „Napriek dobrej téme i načasovaniu je dosť pravdepodobné, že Vlny sa nedostanú ani do finálnej päťky nominovaných filmov, nieto ešte získať zlatú sošku,“ prezradil Michal Korec.

Podľa filmového kritika najväčším favoritom v kategórii bude francúzsky zástupca Emilia Perez, ktorý paralelne bude bojovať aj v hlavnej kategórii Najlepší film, taká dvojitá nominácia väčšinou značí víťazstvo v cudzojazyčnej kategórii.

„Vlny mali sčasti smolu, že neštartovali na jednom z TOP svetových festivalov ako Berlín, Cannes či Benátky, také filmy majú lepšiu pozíciu a silnejšie renomé pri boji o Oscara,“ dodal Korec.