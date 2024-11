Seriál Markízy je v USA hitom! Jeho sledovanosť z neho robí najlepší dramatický projekt sezóny

Svetu televíznych seriálov pred nástupom streamovacích platforiem kedysi kraľovali najmä televízne stanice. Vyrobiť seriálový hit stálo veľa peňazí a za väčšinou z nich stála najmä veľká pätica amerických televíznych staníc – ABC, NBC, CBS, Fox a The CW. Potom ale prišiel Netflix a jeho ďalší konkurenti a namiesto kvantity sa začalo dbať na kvalitu, dostupnosť americkej seriálovej produkcie sa zlepšila a veľká päťka a jej tvorba išla viac-menej do úzadia. Teraz sa to ale môže zmeniť.

Po dlhej dobe sa totiž na televíznych obrazovkách stanice ABC (vlastní ju spoločnosť Disney) objavil seriál, ktorý rozvíril vody sledovanosti natoľko, že sa začína hovoriť o jednej z najúspešnejších premiér sezóny za posledné roky, píše web Mediálne.sk

Paradoxom zostáva, že nejde o pôvodný americký námet, ale o seriál, ktorý si vo svojej verzii vyrobila aj slovenská komerčná televízna jednotka, TV Markíza.

Výnimočná Nikol po americky

Konkrétne ide o projekt Haut Potentiel Intellectuel (HPI) francúzskej produkcie, ktorý si Američania nazvali High Potential a jeho príbeh poznajú slovenskí diváci pod názvom Výnimočná Nikol.

Novinku adaptovanú stanicou ABC si počas prvých troch dní pozrelo takmer 11,5 milióna divákov, čo zo seriálu o slobodnej matke s naozaj prekvapivým IQ, riešiacej vraždy, robí jeden z najlepších premiérových debutov pre dramatický seriál za posledné roky. Sledovanosti dopomohlo aj uvedenie na streamovacích platformách Hulu a Disney+.

V americkej verzii hlavnú hrdinku stvárňuje Katilin Olson, ktorú seriáloví fanúšikovia môžu poznať aj z komediálnych seriálov It´s Always Sunny in Philadelphia a Curb Your Enthusiasm. O adaptáciu sa postaral Drew Goddard, ktorý v minulosti pracoval na rovnako úspešných TV projektoch ako Alias, Nezvestní (Lost), Dobré miesto (The Good Place) a na filmoch ako Cloverfield, Marťan (The Martian), Chata v horách (The Cabin in the Woods) a veľa ďalších. Trailer si môžete pozrieť nižšie.

Seriál je úspešný takmer všade

ABC už má za sebou odvysielanú celú prvú sériu pozostávajúcu zo siedmich epizód, a keďže sledovanosť je uspokojivá, je viac než pravdepodobné, že sa americkí diváci dočkajú aj druhej série. Tú už Markíza adaptovala a hovorí sa aj o tretej sérii. Slovenskej verzie s Táňou Pauhofovou sa ale nedočkáme skôr ako v roku 2026.

Americkej verzie Výnimočnej Nikol by sme sa mohli dočkať na našom území vďaka streamovacej platforme Disney+. Tá prvých sedem epizód uvedie podľa zverejnených správ v januári 2024 na území Spojeného kráľovstva a Írska. Je tak dosť možné, že sa jej na tomto istom mieste dočkáme aj my.