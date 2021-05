Aký dlhý penis majú náhodní muži, ktorých stretnete na ulici? Vďaka tomuto triku to zistíte jediným pohľadom

To, o čom sa doposiaľ len viedli krčmové debaty, sa napokon, zdá sa, preukázalo ako skutočnosť. Veľkosť nosa môže u mužov vo veľkej miere značiť dĺžku ich pýchy.

Výsledky nedávnej štúdie potešia všetkých majiteľov väčších nosov. Ako totiž vedci z Kjótskej prefektúrnej lekárskej univerzity zistili, práve muži s väčším nosom majú tendenciu mať väčšie a dlhšie penisy, píše web LAD Bible. Výsledky boli publikované v odbornom časopise Basic and Clinical Andrology.

Vedci skúmali mŕtvoly mužov

V rámci výskumu vedci pozorovali mŕtve telá 126 mužov, ktorí boli do troch dní po smrti a merali jednotlivé časti ich tiel. Zaujímala ich predovšetkým ich výška, váha, dĺžka penisu v pokojnom stave, obvod penisu a hmotnosť semenníkov.

Keďže chceli zistiť najmä presnú dĺžku penisov, museli pohlavné údy na všetkých mŕtvolách kompletne odstrániť a preskúmať ich do detailov. Iba tak to totiž bolo možné.

V závere sa im podarilo zistiť nielen to, že dĺžka penisu v pokojnom stave koreluje s dĺžkou ich nosa, ale tiež aj to, že dĺžka penisu nemusí byť určená vekom, výškou či telesnou hmotnosťou, ale bola stanovená geneticky zrejme ešte pred narodením.

Menší nos, menší penis

Vedci zistili, že priemerná dĺžka kompletného penisu je zhruba 13,46 centimetra a túto dĺžku dosahujú najmä tí muži, ktorí mali aj veľký nos. Muži s menšími nosmi mali zas celkovú dĺžku penisu, teda aj tých častí, ktoré bežne nevidíme, 10,41 centimetra.

Výsledky tejto štúdie to síce dokazujú jasne, aplikovať ich na celú populáciu mužov možné nie je, vzhľadom na to, že výskum bol vykonaný na mužoch japonskej národnosti.

Vedcom sa tiež nepodarilo presne určiť dôvod, prečo majú muži s veľkým nosom tendenciu mať aj väčší penis. Môže ísť podľa nich ale o veľmi podnetné zistenia, ktoré by mohli inšpirovať ostatných výskumníkov k vykonaniu rozsiahlejšej štúdie. Veria totiž, že by sa to mohlo potvrdiť v globálnom meradle.