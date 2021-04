Niekedy stačí naozaj málo: Vedci prišli na to, koľko v priemere trvá sex, zistili aj ďalšiu podstatnú vec

Oddávať sa milostným radovánkam (nielen) v posteli je základným ľudským pudom. Mnohí sú však so sexom nespokojní, pretože sa nevedia zmieriť s niektorými detailmi. Dĺžka pohlavného údu trápi mužov, telesné proporcie zase ženy, plnohodnotné uspokojenie dosahujú pri milostnom akte vždy len muži a ženy zostávajú, hovorovo povedané, na ocot. No a potom je tu aj otázka dĺžky samotného sexu. Tá podľa mnohých taktiež často nie je dostačujúca.

Niekto sa chváli, že vydrží polhodinu, iný, že vydrží hodinu, ďalší sa zas chvastá, že sa so svojou partnerkou dokázal milovať celú noc. Samozrejme, to, koľko by mal trvať samotný sex, je otázka, ktorá roky trápi mnohé páry a zrejme nikoho neprekvapí, že v tomto prípade neexistuje jednoznačná odpoveď. Každý pár je totiž iný a v posteli preferuje niečo odlišnejšie. Vedcov ale priemerná dĺžka pohlavného styku ľudí zaujímala a rozhodli sa priniesť aspoň nejakú konkrétnejšiu odpoveď, píše web IFL science.

500 párov sa muselo milovať 4 týždne

Otázka dĺžky samotného sexuálneho aktu závisí od mnohých premenných. Niektorí môžu za celý akt považovať okolnosti, ktoré k sexu vedú, teda bozkávanie, hladkanie, predohra, samotný pohlavný styk, vyvrcholenie a následné maznanie v posteli. Iní doň zas započítavajú iba sex s predohrou. Aj preto si to veci v dávnejšej štúdií museli ujednotiť, pretože inak by stanoviť priemernú dĺžku sexu nedokázali. Za sex tak považujú len moment penetrácie vagíny a následné vyvrcholenie muža, teda ejakuláciu.

Na potreby zistenia priemernej dĺžky styku dali dohromady 500 párov z rôznych kútov sveta, ktorí dostali pomerne jednoduchú úlohu. Mali si počas jedného mesiaca (štyroch týždňov) merať dĺžku trvania ich sexu a údaje si zapisovať. Áno, bolo to presne tak, ako si práve predstavujete – pár zapol stopky v čase, keď penis vnikol do vagíny a vypol ich v momente ejakulácie.

Koľko trvá priemerná penetrácia vagíny?

Vedci tak dostali pestrú škálu časových intervalov, od 33 sekúnd až po 44 minút, čo je naozaj markantný rozdiel. Napokon sa ale podarilo zistiť, že v priemere trvá sex zhruba 5,4 minúty.

Nielen toto sa ale podarilo vedcom na základe výskumu dát zistiť. Páry totiž mali tiež zaznamenávať rôzne ďalšie veci. Napríklad, či pri sexe použili kondóm alebo či mal muž obriezku. O tomto sa totiž verilo, že by mohlo ovplyvniť dĺžku samotného sexuálneho styku.

Na prekvapenie mnohých použitie kondómu ani obriezka nijakým spôsobom na priemernú dĺžku penisu nemali vplyv. Čo ale prekvapilo, bol fakt, že výsledky dĺžky sexu sa líšili napríklad podľa krajín, odkiaľ zúčastnení na štúdii pochádzali. Najkratší priemerný čas sexu si tak užívajú Turci, v priemere to trvalo len 3,7 minúty.

Neverte všetkému, čo vidíte v porne

Ďalším zaujímavým zistením tiež bolo, že čím starší vek účastníci štúdie mali, tým bol ich sex kratší. Toto súviselo najmä s mužmi a ich potenciou.

Zdá sa teda, že netreba veriť všetkému, čo vidíme v pornofilmoch, ktoré pohlavný styk v 100 % prípadoch doslova nadnášajú a neodrážajú v ňom realitu. Ak sa teda nejaký pár na obrazovke vášho počítača vo videu na pornografickej stránke oddáva sexu cez 20 minút, ide o skreslenú realitu, ktorá vôbec nemusí byť taká ako sa javí.