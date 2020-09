Ako z kvalitnej knihy spraviť rovnako dobrý seriál: Little Fires Everywhere je najlepším seriálom tohto roka

Koľko z epizód akéhokoľvek seriálu potrebujete na to, aby ste sa na ňom stali závislými? Niekomu stačí pár minút, inému jedna-dve epizódy, ďalšiemu zas polovica jednej série. Tohtoročnej novinke z dielne streamovacej služby Hulu na to stačil kvalitný casting a bestesellerová knižná predloha. Little Fires Everywhere na prvý pohľad nie je dielom pre každého. Napokon však aj tak každého strhne.

Dobre napísanú a úspešnú knižku si filmári zvyčajne všimnú až po dlhšom čase. To ale nebol prípad diela obľúbenej autorky Celeste Ng. Dnes už 40-ročná autorka má na konte len tri novely, no všetky si vyslúžili nemalú pozornosť kritikov. Bolo preto len otázkou času, kedy po jej príbehoch, často zobrazujúcich život bežných rodín, siahnu aj hollywoodski tvorcovia. A na prekvapenie všetkých siahli po knižke, z ktorej však nenakrútili film, ale seriál. A opäť sa ukázalo, že aj z knižky môže vzniknúť dobre nakrútený projekt, ktorý navyše môže rovnako dobre aj skončiť. Po zhliadnutí tohto budú nadšení všetci.

Fantastická adaptácia skvelej novely

Tí, ktorí čítali knižnú predlohu (v slovenskom preklade známu pod názvom Stačí škrtnúť zápalkou), zhruba vedia, o čom seriál Little Fires Everywhere je. Samozrejme, tak ako každé filmové či seriálové spracovanie, ani v prípade tohto seriálu sa výsledné dielo nezaobišlo bez úprav a odklonov od knižnej predlohy. Tvorcovia však vo výsledku ponúkli skutočne fantastickú adaptáciu, aká sa v ponuke televízií a streamovacích služieb neobjavilo už dlho. Paradoxom je, že sa o seriáli LFE v našich končinách priveľmi nerozprávalo. A to aj vzhľadom na to, že ide o mimoriadne vydarený počin, ktorý vyhráva na všetkých úrovniach a slovenskí (aj českí) diváci si ho môžu pozrieť vďaka službe Amazon Prime.

Príbeh LFE sleduje príbeh dvoch matiek s celkom odlišným sociálnym a ekonomickým zázemím. Na jednej strane stojí (ne)úspešná a bohatá novinárka Elena, ktorá usilovne pracuje na dokonalom obraze svojej rodiny. Na druhej stojí umelkyňa Mia, ktorá svojím príchodom do predmestskej štvrte Shaker Heights v Clevelande v štáte Ohio doslova prevráti naruby dovtedy perfektný a spokojný život Eleny a jej rodiny.

Spočiatku prostý námet, ktorý bol spracovaný v iných seriál už niekoľkokrát, sa už počas prvých pár minút úvodnej epizódy 8-dielnej minisérie zmení na niečo, čo vás prinúti zostať až do konca. Každú ďalšiu epizódu budete hltať jednu za druhou, pričom v závere zostanete nesmierne prekvapení. A ako sa zhodli mnohí uznávaní kritici, prekvapí vás doslova všetko.

Spracovanie, ktoré prekoná aj nákladnejšie projekty

Za LFE netreba hľadať žiadnu veľkolepú výpravu – je to jednoduchý seriál o tak-povediac jednoduchých ľuďoch a od reality skutočne nemá ďaleko. Aj tak sa mu však vďaka excelentným hereckým výkonom všetkých hlavných hrdinov darí finančne nákladnejšie projekty hravo prekonať.

Seriál na prvý pohľad zaujme najmä hereckým obsadením, dve hlavné hrdinky – Reese Witherspoon (Elena) a Kerry Washington (Mia) sú nepochybným lákadlom. O to viac zostane divák prekvapený, keď ich herecké kvality doslova predčia akékoľvek očakávania. Nielen tieto dve herečky sa svojich postáv a charakterov zhostili v maximálnej možnej miere a veríte im každé jedno slovo, ktoré vyjde z ich úst a je to celé jeden veľký herecký koncert.

To, čo z LFE robí jedným zo seriálových počinov roka však nie sú len herecké výkony. Je to predovšetkým skutočne vydarená réžia a myšlienky, ktoré divákom odovzdáva. Pohľady na sociálne pomery chudobnejších a bohatších, na problémy, ktoré rieši v súčasnosti nejedna rodina, zložité vzťahy a pohľad na rozhodnutia, ktoré sme urobili v minulosti a ktoré ovplyvnili súčasnosť a budú mať zrejme dopad aj na našu budúcnosť. K tomu skvelý soundtrack, ktorý atmosféru 90. rokov, kedy sa seriál odohráva, podčiarkuje.

LFE je o živote, ktorý by sme chceli žiť, ale nemôžeme. Je o zmenách, ktoré sa často dejú bez príčiny a o tom, akí sme a akí by sme mali byť. Nájde sa v ňom možno mnoho divákov, preto by ste mu mali dať šancu. Patrí totiž medzi to najlepšie na seriálovej scéne, čo v tomto roku vyšlo a bude nesmierne ťažké ho prekonať. Navyše, poteší fakt, že ide o 8-dielnu minisériu, ktorá má uzavretý dej a pokračovanie mať nebude. Nehovoriac o tom, že na svoje si prídu aj fanúšikovia knižnej predlohy, pre ktorých je seriálová podoba LFE povinnou jazdou. Na scenári totiž pracovala aj autorka Celeste Ng, ktorá zároveň seriál využila na dovysvetlenie niektorých dejových línií.

Pozitívne hodnotený, nominovaný na Emmy

Seriál Little Fires Everywhere nájdete na streamovacej paltforme Amazon Prime Video. Skvelé hodnotenia má na viacerých relevatných weboch. Na ČSFD mu svieti hodnotenie 77 %, na IMDb mu diváci udelili z celkových 10 bodov 7,8. Na Rotten Tomatoes získal od kritikov prevažne pozitívne hodnotenia (78 %), horšie pochodil u divákov (58 %). Množstvo pozitívnych reakcií tiež viedlo aj k nomináciám na prestížne ocenenie Emmy, kde seriál získal celkovo tri nominácie. Uspieť sa mu však nepodarilo.