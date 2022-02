Ako vyplácal účty Nikola Tesla? Miesto peňazí venoval hotelu „lúč smrti“, ktorý mal devastačné účinky

Pokiaľ by ste pracovali v hoteli a prišiel by k vám muž, ktorý by vám miesto hotovosti ponúkol smrtiaci lúč, aká by bola vaša reakcia?

Pravdepodobne by ste ho neveriacky poslali tam, odkiaľ prišiel. Teda, dokiaľ by pred vami nestál sám Nikola Tesla a vy by ste vedeli, že ak povie „lúč smrti“, myslí to vážne.

Veľké finančné problémy ho pripravili o továreň

Ako píše portál IFL Science, Tesla mal v neskoršom štádiu života veľké finančné problémy. Potom, čo v roku 1915 predal svoju slávnu továreň vo Wanrdenclyffe, splatil dlh vo výške 20-tisíc dolárov hotelu Waldorf-Astoria.

Z toho sa ale Tesla nepoučil. O necelých 20 rokov neskôr tak génius čelil ďalšiemu problému s nevyplateným účtom. V Governor Clinton Hotel sa mu v 30. rokoch nazbieral účet ďalších 20-tisíc.

V tú dobu už Tesla prerušoval cudzie rozhovory a všetkým oznamoval, že vynašiel geniálne zariadenie. Funkčný „lúč smrti“ – ten mal byť tak silný, že by zastavil všetky vojny. Podľa jeho slov bol lúč schopný strieľať lúče častíc na lietadlá, rakety, či čokoľvek iné, čo by chcel človek zničiť.

Okrem vedeckých tlačových konferenciách sa o tomto podelil aj manažérom hotelu, ktorí po ňom chceli, aby vyplatil obrovský dlh. V hoteli Governor nemali tieto reči na zamestnancov žiadny vplyv, a naďalej sa dožadovali plnej sumy.

Ďalší hotel nakoniec vymenil lúč smrti za 5-ciferný účet, ktorý tam Tesla mal

Posledných 10 rokov svojho života bol Tesla prakticky bez peňazí, svoj čas trávil zase v New Yorker Hotel. Na Manhattane urobil svojim vynálezom oveľa väčší dojem – nevyplatený, 10-ročný účet hotel nakoniec vymenil za veľkolepý „lúč smrti“.

Tesla potom manažmentu poskytol súhrn prísnych pravidiel o tom, ako lúč využívať. Krabicu im zakázal otvoriť, a hoci to, pochopiteľne, vyvolalo podozrenie, počúvli ho.

Génius zomrel 7. januára 1943 v hotelovej izbe, ktorú zdieľal so svojím holubom. Hotelu tak ostal nevyplatený účet v 5-cifernej sume, ku ktorému sa už nikdy nedostali.

Zároveň mali ale aj obrovskú smrtiacu zbraň uloženú v trezore. Tú sa nakoniec rozhodli otvoriť – vo vnútri našli krabicu s niekoľkými gombíkmi a pár klasických drôtov. A hoci by sa technicky drôty dalo použiť na to, aby ste niekoho kopli prúdom, sotva to bol stroj, ktorý Tesla opisoval.