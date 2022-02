Do Mesiaca napokon nenarazí raketa SpaceX, bude to iný objekt. Vytvorí kráter o veľkosti 19 metrov

Raketa, ktorá v marci tohto roku narazí do odvrátenej strany Mesiaca napokon nebude Falcon 9 od spoločnosti SpaceX z roku 2015, ako to bolo prezentované. Pôjde o čínsku raketu, ktorá odštartovala v roku 2014.

Čínska raketa Long March 3C sa zrúti na Mesiac, uvádza portál The Science Times v odvolaní sa na portál The Verge. Táto testovacia misia mala otestovať technológiu odoberania vzoriek z Mesiaca.

Nebude to Falcon 9 od SpaceX

Pôvodne sa predpokladalo, že na Mesiac sa rúti Falcon 9 spoločnosti SpaceX. V skutočnosti je to ale stará čínska kozmická loď. Bill Gray, ktorý zastrešuje projekt Pluto povedal, že astronómovia často robia takéto chyby, pretože majú obmedzené možnosti na presné rozpoznávanie objektov a niektoré fotografie vytvárajú nejednoznačnosti. Aj na základe toho bol nesprávne označený Falcon 9, že sa zrazí s Mesiacom.

Portál Daily Mail uvádza, že časť čínskej kozmickej rakety zasiahne Mesiac rýchlosťou viac ako 9-tisíc kilometrov za hodinu. Vytvorí tak kráter o veľkosti 19 metrov.

Riziko kontaminácie

Niektorí odborníci sa obávajú, že by čínska kozmická loď mohla doniesť na Mesiac živé mikróby. To by mohlo spôsobiť problémy po pátraní minulého života, keďže by sa takto vzorky kontaminovali.

Väčšina krajín súhlasí, že by sme sa mali snažiť o zníženie možnosti biologickej kontaminácie iných vesmírnych objektov a tiež naopak.

Asi najväčšie narušenie nastalo v roku 2019, keď na Mesiaci havaroval izraelský lunárny pristávací modul Beresheet. Na palube boli extremofily – pomalky, drobné polmilimetrové organizmy, ktoré dokážu prežiť aj vo vákuu, aj keď tam neprospievajú. Teraz sú rozpŕchnuté v okolí trosiek izraelského Beresheetu.

Nepredpokladá sa, že by čínska raketa mala spôsobiť nejakú biologickú záťaž, no čím viac sa takéto udalosti budú stávať, tým je väčšia šanca, že nastane biokontaminácia Mesiaca.