Ako správne vyslovovať značku Nike? Túto základnú chybu ste robili možno celý život

Značku Nike poznajú ľudia na celom svete, sponzoruje množstvo športovcov aj tímov v rôznych športoch a jej logo „fajky“ sa stalo ikonickým. Dlhé roky však prebiehali debaty, ako ju správne vyslovovať, pričom najpopulárnejšie boli najmä dve alternatívy, píše LAD Bible.

Veľkosť spoločnosti Nike na trhu je nespochybniteľná, čo potvrdzuje aj medziročný výnos firmy vo výške necelých 18 miliárd eur, uvádza portál Statista. Oblečenie a športové doplnky so značkou fajky nosia tí najslávnejší športovci aj celebrity na celom svete, pričom je veľká pravdepodobnosť, že aspoň 1 ich produkt máte doma aj vy.

História tejto značky siaha do roku 1964, kedy začali vyrábať bežeckú obuv. Firma sa spočiatku volala Blue Ribbon Sports (BRS) a názov Nike si osvojili až o 7 rokov neskôr. V rovnakom čase začali používať aj logo „fajky“, ktoré pre zakladateľa Phila Knighta navrhla jedna z jeho vtedajších študentiek. V roku 1988 k logu firmy pribudol známy slogan Just Do It., píše Famouslogos.

Nike alebo je to vlastne inak?

V nasledujúcich rokoch začala firma rásť nezadržateľným tempom a stala sa reklamným partnerom viacerých tímov aj jednotlivcov. Jedna z najznámejších spoluprác, ktorú kedy firma nadviazala, bolo podpísanie Michaela Jordana pod hlavičku Air Jordan.

Napriek tomu, akým globálnym zásahom sa firma pýši, stále ju viacero ľudí vyslovovalo, respektíve vyslovuje zle. Populárne boli najmä 2 možnosti, ktoré sa najčastejšie objavovali v konverzácii. Klasikou bolo „Nike“ bez zmäkčovania. Druhou, a teda oficiálne správnou voľbou na to, ako vyslovovať názov jednej z najobľúbenejších športových značiek, je Nikey („Najkí“).

Málokto vie, že logo „fajky“ pôvodne vzniklo na základe gréckej bohyne Niké, ktorá symbolizovala víťazstvo a dominanciu napríklad v športe, hudbe či vojne. Rovnako ako názov, tak aj logo má nadväznosť na grécku mytológiu, keďže v podobnom tvare, ktorá má vyžarovať dynamiku, ale aj presnosť a ľahkosť, boli stavané niektoré sochy gréckych bohov, píše LAD Bible.