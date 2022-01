Neboli dostatočne biele, tak ich NBA zakázala. Tenisky Air Jordan spôsobili aj vďaka tomu módnu revolúciu

Michael Jordan patrí medzi absolútne svetové ikony športového i kultúrneho odvetvia. S jeho menom sa spája najmä brilantná športová kariéra na palubovke a spopularizovanie basketbalu po celej planéte, pričom priezvisko Jordan urobilo obrovský prievan aj v módnom priemysle prostredníctvom značky Air Jordan.

Moderná, respektíve vynovená vlna popularity okolo osoby Michaela Jordana a značky Air Jordan prišla v roku 2020, kedy ESPN s Netflixom vydali desaťdielny dokument s názvom The Last Dance. V jednotlivých epizódach sa rozoberala minulosť, kariéra či kontroverzie azda najlepšieho basketbalistu všetkých čias, pričom neobišli ani vznik značky Air Jordan, ktorá dodnes udáva štýl nielen v sektore obuvy.

Adidas bol obľúbený, Converse zaužívané

Vznik ikonických tenisiek sa datuje ešte na rok 1984, kedy mal Jordan 21 rokov a na palubovkách NBA si užíval svoju prvú seniorskú sezónu v drese Chicago Bulls. Mal to byť obyčajný nováčik, no Michael si v tej dobe pripisoval 28,2 bodu na zápas a rýchlo sa stal fenoménom nielen domácich, ale aj ostatných priaznivcov basketbalu.

Dohoda o zrode tenisiek pre Jordana sa však nerodila tak jednoducho, ako by sa dalo čakať. Spoločnosť Nike, ktorá sa v tej dobe snažila o udržanie na piedestáli najsilnejších športových značiek spolu s Pumou a Adidasom, ponúkala Jordanovi spoluprácu na vytvorenie personalizovaných tenisiek.

Jordan však ponuku Nike odmietal prijať. Dôvodom bolo, že osobne obľuboval viac Adidas, no nemecká firma mu vtedy odkázala, že výroba vlastných topánok nie je stabilný biznis a nevedeli by zaručiť chod tohto projektu. Navyše, v tej dobe bola obuvným partnerom Národnej basketbalovej ligy (NBA) značka Converse, ktorá odmietla vytvoriť topánku pre Jordana s tvrdením, že týmto ťahom by vyjadrila ostatným hviezdam v lige neúctu.

“Teraz ma pozorne počúvaj. Pôjdeš tam a vypočuješ si tú ponuku. Aj keď sa ti to nebude páčiť, pôjdeš tam a budeš počúvať,” povedala o ponuke Nike matka Michaela Jordana, Deloris. Samotný basketbalista si na tento moment dobre spomína aj v seriáli The Last Dance. Matka musela zasiahnuť až potom, čo ju o reakciu požiadal Jordanov agent, David Falk.

Dohoda znela jasne, ale napokon bola úplne zbytočná

Michael Jordan sa teda dohodol s Nike na spolupráci. Ďalšou otázkou však bolo, ako sa bude značka vlastne volať. Ako spomína Jordanov agent, Nike prišla v tej dobe s novou technológiou pre bežecké topánky, ktorú nazvali Air Soles (v preklade vzdušné podošvy, pozn.). A keďže Jordan trávil istú časť svojho hracieho času vo vzduchu, vzniklo z toho Air Jordan.

Kým sa naštartoval proces výroby, skúšobné testy či voľný predaj verejnosti, Nike stanovila tomuto novému produktu dlhodobejší cieľ. Plán bol, aby Nike zarobila za štyri roky predaja týchto topánok aspoň 3 milióny dolárov. Plánovali však zbytočne, pretože Air Jordan si len za prvý rok existencie pripísala zisky v hodnote 126 miliónov dolárov.

Provokačná pokuta, ktorá bola pre Nike zisková

V dnešnom svete športu je sila marketingu, sponzorských zmlúv a rôznych reklám neúnosná. V 80. rokoch minulého storočia to však fungovalo predsa len trochu inak. V NBA platilo pravidlo 51 %, ktoré sa týkalo farby hráčskych topánok. Tie museli byť primárne bielej farby. Vedenie NBA tak prvý ikonický model Air Jordanov zakázali.

Ako však platí, na každý systém existuje protisystém. Nike od roku 1985 s radosťou platila za každý Jordanov zápas v nových teniskách pokutu vo výške 5-tisíc dolárov, pretože v porovnaní s ich ziskami za predaj boli tieto sankcie bezpredmetné.

Sila brandu Air Jordan rástla závratným tempom. K topánkam, ktorých nové modely vychádzali od roku 1984 prakticky každý rok, sa pridala aj výroba oblečenia a iných doplnkov. Výrobky, o ktorých produkciu sa stará značka Nike, sa stali rýchlo populárne nielen medzi hráčmi v NBA, ale aj medzi športovcami či verejnosťou, kde sa kúsky od Air Jordan zaradili na vrchol štýlového obliekania.

Smrť pre pár tenisiek, negatívny ošiaľ a neľudské podmienky

Ako je zvykom, veľké značky so silným vplyvom na spoločnosť si nesú aj svoju temnú stránku. Air Jordan si tieto nepríjemnosti zažil už v prvých piatich rokoch existencie. V roku 1988 sa riaditeľ jednej strednej školy v Detroite vyjadril, že kúsky oblečenia ako aj topánky Air Jordan majú na svedomí rastúci tlak a konflikty medzi študentmi.

Nové pravidlá o obliekaní v školách tak začal aj tento prípad, keďže podľa slov riaditeľa sa pre tenisky od Jordana v škole a jej okolí diali bitky, vyhrážanie či dokonca streľba. Silu týchto tenisiek potvrdzuje aj fakt, že v 80. a 90. rokoch tvoril tento kus módy modernú popkultúru a jeden pár chcel mať doma azda každý mladý človek.

V roku 1989 však vlna kritiky a kontroverzie pokračovala. Vrcholom negatívneho ošiaľu okolo tenisiek od Jordana bola smrť len pätnásťročného Michaela Eugena Thomasa. Ten prišiel o život po tom, čo ho skupina rovesníkov uškrtila z dôvodu, že im nechcel odovzdať svoje topánky Air Jordan.

V závere 20. storočia sa riešili aj ďalšie kontroverzné situácie. Spoločnosť Nike totiž nevlastnila ani jednu fabriku na výrobu tovaru so značkou Air Jordan. Fabrikám len rozdávali zákazky a diktovali pracovný postup a podmienky.

Napriek tomu sa na prelome storočí postupne začali mohutné štrajky v Indonézii, Vietname aj Číne, na ktorých sa viac než 10-tisíc zamestnancov dožadovali zvýšenia platu (žiadali len o 1 cent na hodinu navyše, pozn.) či úpravy pracovných podmienok.

Air Jordan v dnešnej dobe

Tenisky od značky Air Jordan boli vždy žiadané aj v dnešnej dobe patria medzi populárne kúsky. Nie sú však najlacnejšie, keďže ich cenové rozpätie začína na úrovni približne 70 eur, pričom strop sa v tejto značke hľadá vďaka spoluprácam s inými módnymi firmami len ťažko. Cenu im prirodzene drží aj dlhodobá exkluzivita.

Logo muža vo výskoku, v origináli “Jumpmana” sa presunulo z paluboviek a basketbalu aj do iných športov. Sponzorujú americký futbal a pre európsky trh sa značka stala ešte populárnejšou po tom, čo emblém Jumpmana začali na drese nosiť aj hráči futbalového klubu Paríž Saint-Germain.

Michael Jordan má dnes 58 rokov a angažuje sa vo viacerých smeroch. Dá sa však spokojne konštatovať, že k značnej časti svojho blahobytu prišiel aj vďaka spolupráci s Nike, ktorú najprv výhradne odcudzoval.