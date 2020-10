Ako je to s cestovaním do Českej republiky? Platí obmedzenie pohybu, no platia aj výnimky

Na Slovensku platí zákaz vychádzania, v Česku je obmedzenie voľného pohybu. Pokiaľ sa do Čiech chystáte za rodinou alebo na návštevu, na hraniciach môžete mať problém.

Pre občanov Slovenskej republiky cestujúcich do Česka platí, že do krajiny môžu pricestovať len v nevyhnutných prípadoch. Napríklad kvôli ceste do zamestnania či výkonu podnikateľskej činnosti, vrátane pendlerov, nevyhnutným cestám za rodinou, cestám k lekárovi či účasti na svadbách a pohreboch. Cesty za účelom turistiky alebo návštevy priateľov nie sú možné. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.

Povinnosti pri ceste do zahraničia

Ako ďalej rezort diplomacie priblížil, všetky osoby cestujúce z krajín, ktoré nie sú na zozname krajín s nízkym rizikom nákazy, majú povinnosť vyplniť elektronický príjazdový formulár ešte pre príchodom do Českej republiky. Vyplnením a odoslaním formulára tak automaticky informujú príslušnú hygienickú stanicu o svojom príchode. „Doklad o vyplnení formulára musí osoba, ktorá vstupuje do ČR predložiť i pri hraničnej či pobytovej kontrole,“ upozornilo MZVEZ SR.

Do piatich dní od príchodu z rizikovej krajiny by potom mala osoba absolvovať na vlastné náklady test RT-PCR, ktorého výsledok doručí miestnej príslušnej hygienickej stanici. Pokiaľ do siedmich dní od príchodu nepredloží výsledok testu, budú mu nariadené karanténne opatrenia.

„V rámci cestovania medzi krajinami EÚ je možné predložiť po príchode výsledok RT-PCR testu, ktorý bol vykonaný v inom členskom štáte a nie je starší ako 72 hodín. Túto možnosť majú občania EÚ, vrátane občanov ČR a občanov tretích krajín s povoleným pobytom v EÚ,“ doplnil rezort diplomacie.

Prísne opatrenia u susedov

Od 22. októbra 2020 od 6:00 platí v Českej republike obmedzenie voľného pohybu osôb na celom území Česka. Zároveň od 21. októbra platí povinnosť nosenia rúšok aj vonku, pokiaľ osoby nemôžu byť vo väčšej vzdialenosti ako dva metre od inej osoby, s ktorou nežijú v jednej domácnosti. Rúško musia mať aj v prípade, pokiaľ s takou osobou cestujú v jednom aute.

Napriek opatreniam sa v sobotu po Prahe a najmä v časti Náplavka pri Vltave pohybovalo množstvo ľudí, ktorí sa vybrali na tradičné sobotnétrhy.

V Českej republike potvrdili za nedeľu 7301 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Je to najvyšší prírastok za druhý víkendový deň od začiatku pandémie. Vyplýva to z najnovších údajov českého ministerstva zdravotníctva. Česko momentálne eviduje 258 097 potvrdených a 158 515 aktívnych prípadov nákazy. Z ochorenia COVID-19 sa tam doteraz vyliečilo 97 381 osôb. Hospitalizovaných bolo do nedeľňajšej 18.00 h 5345 pacientov.