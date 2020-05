Ako dobre poznáte európske ostrovy? Tento kvíz zvládne na 100% iba ten, kto na geografii dával pozor

Na našej stránke môžete nájsť množstvo geografických kvízov. Dnes sme tento zoznam rozšírili a to slepú mapu ostrovov Európy. Veríme, že pre mnohých z vás to bude jednoduchý kvíz a určite sa nájdu aj takí, ktorí niektoré z nich navštívili. Ponúkneme vám 10 otázok a ku každej tri možnosti, z ktorých je jedna správa. Zvládnete to na 100%?

Aký ostrov je vyznačený na mape? Petr Dlouhý [Public domain], via Wikimedia Commons Kréta Rodos Lesbos Kréta je najväčší grécky ostrov a súčasne piaty najväčší ostrov v Stredozemnom mori; administratívne je to kraj (perifereia), decentralizovaná správa a oficiálny geografický región v Grécku. Považuje sa za kolísku európskej civilizácie – ostrov bol centrom Minojskej civilizácie. Podľa gréckej mytológie sa na Kréte narodil vládca olympských bohov – Zeus. Pokračovať >> Aký ostrov je vyznačený na mape? Petr Dlouhý [Public domain], via Wikimedia Commons Korzika Malta Sardínia Korzika je ostrov v Stredozemnom mori na sever od Sardínie, v rámci Francúzska má postavenie „Korzickej územnej správnej korporácie“, ktoré je takmer identické s postavením francúzskych administratívnych regiónov. Korzika sa úplne bežne považuje za ďalší francúzsky región, hoci roku 1991 oficiálne prestala byť regiónom a stala sa „Korzickou územnou správnou korporáciou (v rámci Republiky)“, čím získala miernu autonómiu. Pokračovať >> Aký ostrov je vyznačený na mape? Petr Dlouhý [Public domain], via Wikimedia Commons Grónsko Island Špicbergy Grónsko sa nachádza severovýchodne od Kanady, čím je geograficky súčasťou Severnej Ameriky – ale historicky, politicky a ekonomicky ide o krajinu veľmi prepojenú s Európou. Grónsko je najväčší ostrov na svete (rozloha: 2 175 600 km².), ale len 15 percent územia (asi o veľkosti Britských ostrovov) je trvale bez ľadu. Zvyšok pokrýva ľad dosahujúci miestami hrúbku až 3 000 m. Tento ľadovec (pokrývajúci približne 1,8 milióna km2) je po Antarktickom ľadovci druhý najväčší na svete. Pokračovať >> Aký ostrov je vyznačený na mape? Petr Dlouhý [Public domain], via Wikimedia Commons Ibiza Gran Canaria Tenerife Tenerife je najväčší ostrov Kanárskych ostrovov patriacich Španielsku, nachádzajúcich sa v Atlantickom oceáne neďaleko pobrežia Afriky. Rozloha ostrova je 2 034 km², najvyšší bod je Pico de Teide (3 718 m), ktorý je zároveň najvyšší vrch Španielska. Krištof Kolumbus tu urobil poslednú zastávku, aby doplnil zásoby pred objavnou cestou na západ, pri ktorej objavil Ameriku. Pokračovať >> Aký ostrov je vyznačený na mape? Petr Dlouhý [Public domain], via Wikimedia Commons Malta Sardínia Sicília Sicília je najväčší ostrov v Stredozemnom mori nachádzajúci sa na juhu Talianska. Spolu s niekoľkými blízkymi ostrovčekmi tvorí Autonómny región Sicília Talianskej republiky. Pokračovať >> Aký ostrov je vyznačený na mape? Petr Dlouhý [Public domain], via Wikimedia Commons Ålandy Špicbergy Island Island je ostrovný štát neďaleko Grónska považovaný za súčasť Európy. Hlavným mestom je Reykjavík. Pokračovať >> Aký ostrov je vyznačený na mape? Petr Dlouhý [Public domain], via Wikimedia Commons Gran Canaria Malta Ibiza Malta je malý ostrovný štát v Stredozemnom mori medzi Sicíliou a severnou Afrikou. Pokračovať >> Aký ostrov je vyznačený na mape? Petr Dlouhý [Public domain], via Wikimedia Commons Sardínia Ibiza Gran Canaria Sardínia je autonómny administratívny región Talianska ležiaci na rovnomennom ostrove a okolitých menších ostrovoch v Stredozemnom mori. Samotný ostrov Sardínia je druhým najväčším ostrovom Stredozemného mora po Sicílii. Región má rozlohu 24 090 km², 1,6 milióna obyvateľov a delí sa na 8 provincií. Hlavným mestom je Cagliari. Na ostrove sa hovorí po taliansky a po sardínsky. Pokračovať >> Aký ostrov je vyznačený na mape? Petr Dlouhý [Public domain], via Wikimedia Commons Malorka Gran Canaria Ibiza Malorka je španielsky ostrov. Leží v západnej časti Stredozemného mora, hlavné mesto leží vo vzdialenosti asi 200 km od Valencie, 273 km od Barcelony. S dĺžkou 110 km a šírkou 70 km (3 640 km²) je najväčším ostrovom Baleár. Hlavným mestom je Palma de Mallorca. Pokračovať >> Aký ostrov je vyznačený na mape? Petr Dlouhý [Public domain], via Wikimedia Commons Rodos Kos Cyprus Ostrov Cyprus sa nachádza v Stredozemnom mori, 113 kilometrov južne od Turecka. Okrem Cyperskej republiky je na ostrove Cyprus aj Severocyperská turecká republika, štát, ktorý medzinárodne uznáva iba Turecko. Vznikol odtrhnutím severnej časti ostrova od pôvodného Cypru. Pokračovať >> Vyhodnotenie: Skvelé, ostrovy Európy poznáš dokonale 🙂 Vyhodnotenie: Výborný výsledok, ostrovy Európy ti nerobia zásadný problém 🙂 Vyhodnotenie: Slušný výsledok, aj keď ti nie všetko vyšlo 🙂 Vyhodnotenie: Dnes to úplne nevyšlo, daj si radšej iný náš kvíz 🙂 Povedzte nám kto ste na zobrazenie výsledkov! Vaše meno: Váš email: Zobraziť výsledky >> Prosím zdieľajte tento kvíz na zobrazenie výsledkov. Facebook HRAŤ ZNOVA!