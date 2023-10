Ako dlho čakať, kým budete mať s partnerom sex? Takéto je pravidlo 36 hodín, no nemusí byť pre vás najlepšie

Kým niektoré páry nejaký čas čakajú, kým majú spolu sex, sú aj vzťahy, ktoré začnú až potom, ako má dvojica spolu intímnosti. Niektorí čakajú do svadby, ďalší nemajú problém s „jednorazovkami“. Nech je to už vo vašom prípade akokoľvek, sex je témou, ktorá by nemala byť tabu a v žiadnom prípade by nikto kvôli svojmu presvedčeniu nemal byť odsudzovaný. No na otázku, ako dlho by mali partneri vo vzťahu čakať, kým budú mať spolu sex, sa pozrela aj veda. IFLScience zozbieral zaujímavé štúdie, ktoré prinášajú rôznorodé odpovede.

Podľa štúdie z roku 2010 je dlhšie čakanie so sexom výhodou po tom, ako vzťah pokročí. Vysvetľuje, že má mať vplyv na spokojnosť v manželstve. Túto teóriu podporil aj neskorší výskum z roku 2012. Vychádzal z internetového prieskumu, do ktorého sa zapojilo 600 párov z USA.

Prečo je to tak?

Na tieto výsledky sa bližšie pozrel spoluautor prvej spomínanej štúdie – Jason S. Carroll, ktorý prišiel so zaujímavým objasnením. Tvrdí, že dôvodom je to, že v takomto prípade pristupujú ľudia k výberu svojho partnera s väčšou rozvahou a tým, že sa nesústredia na sex, rozvíjajú skôr svoje emocionálne puto.

Je nutné dodať, že toto je iba jeden uhol pohľadu na vec a môže byť ovplyvnený subjektívnymi faktormi, spomína IFLScience. Ten druhý priniesol napríklad psychoterapeut Barton Goldsmith pre Insider.

Stačí 36 hodín

Podľa neho stačí 36 hodín spoločne stráveného času, kým by ste na to mali vlietnuť. Samozrejme, v prípade, že s tým obe strany súhlasia a je to bez nátlaku. Aj podľa Goldsmitha je dôležité, aby tam nebol žiadny nátlak. Ak ste už zažili prvé rande, pravdepodobne viete, že týchto 36 hodín môže v realite trvať aj niekoľko týždňov.

A potom je tu napríklad pravidlo troch rande, ktoré sa pravidelne objavuje v rôznych filmoch či seriáloch, kde sa zvyčajne objaví jedna z postáv, ktorá je zásadová a tvrdí, že musí počkať až na tretie stretnutie, kým vzťah posunie týmto smerom.

IFLScience v závere svojho prieskumu dodáva, že pravdepodobne nič ako presný návod, kedy mať vo vzťahu sex, neexistuje. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Každý z nás je totiž iný a rozdielne sú aj vzťahy, ktoré máme. Preto len zopakujeme, že je dôležité, aby žiadna zo strán nebola vo vzťahu do ničoho nútená a všetko išlo prirodzene.