Ako by vyzerali slávne veľkofilmy, keby ich hlavní hrdinovia nosili rúška? Kreatívna kampaň pripomína dôležitú vec

Sila koronavírusovej pandémie ani zďaleka nepoľavuje. Problémom však zostáva, že sme to práve my, ľudia, ktorá preventívne protipandemické opatrenia berieme na ľahkú váhu. Rúška odkladáme, pretože v ich silu ochrany neveríme. Takéto zmýšľanie ľudí sa preto rozhodla napraviť kreatívnou kampaňou americká reklamná agentúra v spolupráci so spoločnosťou WarnerMedia.

Koronavírus pustoší ľuďstvo už vyše roka, mnohí si však stále neuvedomujú, že jeho šíreniu sa dá zamedziť veľmi jednoducho – dodržiavaním opatrení a predovšetkým nosením rúška. Práve v prekrývaní dýchacích ciest ľudia po celom svete poľavujú. Preto sa nezisková reklamka Ad Council v spolupráci so CDC, PSA a spoločnosťou WarnerMedia rozhodla vytvoriť kreatívnu kampaň určenú predovšetkým obyvateľom USA, z ktorej by si ale mohli brať príklad aj ostatní, píše web Deadline.

Slávne filmové postavy s rúškom na tvári

Kampaň ukazuje hrdinov zo známych veľkofilmov vo vybraných scénach s rúšakmi na tvári. V krátkom videu tak možno vidieť hlavné postavy z filmov Harry Potter, Pán prsteňov, Justice League, Austin Powers, Birds of Prey či Cabalanca a mnoých ďalších v nezvyčajnom šate. Reklamný spot si môžete pozrieť nižšie.

Cieľom tvorcov je poukázať na dôležitosť nosenia rúšok, ktoré sa preukázali ako jedno z najúčinnejších opatrení proti šíreniu koronavírusu. Práve na území Spojených štátov amerických totiž ľudia mimo svojich domovov v nosení rúšok poľavili, a preto je dôležité im toto pripomenúť aj takouto kreatívnou cestou. Pretože len tak, že budeme nosiť rúška, pomôže spomaliť šírenie vírusu, a tým skôr sa môžeme vrátiť do normálnych životov.

Účinnosť rúšok mnohí podceňujú

Reklamný spot bol zatiaľ zverejnený len na sociálnych sieťach, postupne sa však objaví aj vo vysielaní televízií. Mnohé z nich pritom za jeho odvysielanie nebudú požadovať žiadnu protihodnotu a priestor poskytnú bezplatne.

Dôležitosť nosenia rúšok zdôrazňuje aj nová analýza, ktorá Američanom prízvukuje, že ak by si 95 % všetkých obyvateľov USA prekrývalo dýchacie cesty, do mája 2021 by to mohlo zachrániť viac ako 22-tisíc ľudských životov. Nové mutácie koronavírusu navyše spôsobujú, že jedno rúško na ochranu pred nákazou stačiť nemusí. Nielen CDC, ale aj ďalšie zdravotnícke organizácie či vedci odporúčajú nosiť dve rúška alebo kvalitné respirátory. Mnohí však účinnosť rúšok podceňujú a buď nosia rúška pod nosom, alebo vôbec. Aj jedno rúško na tvári je pritom lepšie, ako žiadne alebo zle nasadené.