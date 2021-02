Film, na ktorý všetci čakali, má prvý trailer: Návrat Jokera v Justice League by mohol byť aj predzvesťou seriálu

Jedna z najväčších filmových udalostí popkultúrneho sveta sa blíži. A spolu s jej príchodom fanúšikovia dostali plnohodnotný náhľad do toho, na čo všetko sa môžeme tešiť. Práce na novom zostrihu komiksovky Justice League režiséra Zacka Snydera sú na konci, premiéry hotového 4-hodinového eposu sa dočkáme o mesiac. To ale nie sú jediné novinky, ktoré vyplávali na povrch.

Fanúšikovia komikosviek s veľkým nadšením očakávali vôbec prvý plnohodnotný trailer na “staro-nový” film Justice League, ktorý sa už 18. marca ukáže v celej svojej kráse. Zack Snyder po rokoch prehováraní štúdia Warner Bros. fanúšikmi dostal príležitosť dokončiť film, ktorý zaňho v roku 2017 dokončoval Joss Whedon a úplne pôvodný plán zmenil. Zack Snyder’s Justice League tak bude presne tým filmom, ktorý pôvodne mal vzniknúť, píše web Unilad.

Celkom iná Justice League

Snyder dostal dodatočný rozpočet, vďaka ktorému sa snímka z roku 2017 kompletne prestrihala, dodali sa vyhodené scény a niektoré sa aj úplne prvýkrát nakrútili. Výsledkom je tak 4-hodinový film, na ktorý najnovšie láka aj cez víkend zverejnená upútavka. Pozrieť si ju môžete nižšie.

Po uvedení bude zo Zack Snyder’s Justice League údajne celkom novým filmom, ktorý má byť zároveň najväčšou komiksovkou, akú kedy svet kinematografie uzrel. A aj podľa tejto upútavky sa skutočne je na čo tešiť.

Fanúšikovia po novom zostrihu filmu z roku 2017 volali po tom, čo si verziu od Jossa Whedona (nie v dobrom) podali diváci i kritici. Whedon sa pritom na režisérsku stoličku dostal, pretože Snyder nemohol projekt kvôli rodinnej tragédii dokončiť. Stalo sa to, že nový režisér nakrútený materiál pretvoril, prestrihal, dokrútil nejaké nové scény a vydal dielo, s ktorým nebol nikto spokojný. A práve Snyderov verzia má reputáciu celého filmu zachrániť.

Návrat Jokera nielen vo filme

Snyderova Justice League bude vylepšená a aj plná nových scén, vrátane tých, v ktorých sa objaví aj postava Jokera, ktorá vo verzii z roku 2017 absentovala. Na scénu sa tak opäť vráti Jared Leto, koľko ho tam však bude a ako bude dôležitý pre dej, zatiaľ nevedno.

Nepochybne však práve Joker bude jedným z lákadiel na zhliadnutie filmu a obľúbenosť tejto psotavy si uvedomujú aj filmoví tvorcovia. Podľa všetkého streamovacia služba HBO Max chce dostať na svoju platformu seriál založený na komikse o Jokerovi. Toho by si mal opäť zahrať Jared Leto, píše web We Got This Covered. Tieto informácie však WarnerMedia a ani HBO zatiaľ nekomentovali. Dohady fanúšikov tak zatiaľ potvrdiť nemožno.

Čo sa týka samotnej snímky Zack Snyder’s Justice League, tak tá uzrie svetlo sveta 18. marca 2021 na HBO a všetkých jej streamovacích platformách, vrátane HBO GO na Slovensku i v Česku.