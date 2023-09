Ak v lotérii podáte toľkoto tiketov, určite vyhráte: Matematici vypočítali presné číslo, má to však háčik

Niektorí ľudia chcú vyhrať v lotérii, aj keď si tiket nikdy nepodajú. A potom sú tu tí, ktorí skutočne skúšajú, či sa na nich usmeje šťastie. Možno ste už premýšľali nad tým, či existuje nejaký spôsob, ako zvoliť výherné čísla. Asi vás sklameme, žiadny návod nemáme, a keby áno, už by sme ho dávno vyskúšali. IFL Science však prichádza s odpoveďou na zaujímavú otázku, a to, koľko tiketov treba podať, aby ste zaručene vyhrali v lotérii.

Zaoberali sa ňou matematici z univerzity v anglickom Manchesteri. Podarilo sa im prísť na to, že skutočne existuje počet tiketov, ktoré treba podať a človek má výhru istú. No to neznamená, že sa okamžite zbohatne. Dokonca tento matematický výpočet nezaručuje ani to, že sa mu to z finančného hľadiska vyplatí.

27 tiketov a výhra je istá

Odborníci sa sústredili na miestnu Národnú lotériu Lotto, ktorej cieľom je vybrať si čísla od 1 po 59 a snažiť sa trafiť ich s tými vyžrebovanými. Na výpočet použili takzvané Fanove roviny. Zistili, že existuje až 45 057 474 kombinácií čísel, ktoré si môžu ľudia staviť. Ak k výhre potrebujú trafiť aspoň dve čísla, odpoveďou je, že potrebujú „len“ 27 tiketov na výhru. To nie je tak veľa, však?

Ak by to bolo ale také jednoduché, mohol by to urobiť každý. Tento „trik“ má logický háčik. Podanie 27 tiketov stojí nejaké peniaze a ak jeden z nich vyhrá, nikde nie je zaručené, akú sumu. A už vôbec nie to, že po jeho vyskúšaní sa výherca bude topiť v peniazoch, ako by sa možno mohlo zdať.

V 99 % prípadoch by ste boli v strate

Web Manchesterskej univerzity zdôrazňuje slová vedcov, ktorí tvrdia, že aj keď je výhra v tomto prípade zaručená, šance, že budete v zisku, sú mizivé. A preto ich matematický výpočet neodporúčajú testovať. Tu je dôvod, prečo.

Spomínaných 27 tiketov britskej lotérie stojí 54 libier, čo je v prepočte necelých 63 eur. A matematik Peter Rowlett dokázal, že v 99 % prípadoch by sa tieto peniaze nevrátili späť. A riskovať to jedno percento nestojí za to.

Na záver iba zdôrazňujeme, že výpočet sa týka britskej lotérie a nie je univerzálny pre všetky.