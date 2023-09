Ak sa vám v reštaurácii stane toto, okamžite choďte preč: Čašníčka vo virálnom videu prezradila tajný trik, ktorý používa

Zamestnanci pracujúci v gastro sektore majú určite množstvo skúseností so zákazníkmi, ktorých by vo svojich podnikoch radšej nevideli. Aj keď sa vám to na prvý pohľad nemusí zdať, medzi takýchto ľudí ste možno v niektorých prípadoch patrili aj vy a čašníci vám to dali nenápadne najavo. To vysvetľuje vo svojom videu aj mladá čašníčka, informuje LADBible.

Ak sa vám stane táto vec, čašníci čakajú na váš odchod

To, či ste boli vítaným hosťom, často zistíte až pri platení účtu, vysvetľuje vo svojom videu mladá čašníčka. V štandardnom prípade po konzumácii jedla a nápojov obsluhu požiadate o platbu, pričom väčšinou sa čašník odoberie smerom k pokladni a doklad vám vytlačí. Úplne obyčajný postup sa však vzhľadom na virálny TikTok stáva napokon dobrým znamením a ak vaša platba prebehla takto, môžete byť pokojní.

Ak však obsluhu požiadate o platbu a tá vám váš doklad okamžite vytiahne z vrecka či peňaženky, mali by ste čím skôr odísť. Podľa čašníčky z TikToku totiž ide o znak, že zamestnanci sa vášho odchodu z nejakého dôvodu nevedeli dočkať a ako z kontextu vyplýva, hlavne teda z negatívneho hľadiska. V komentároch sa objavili ďalší gastro zamestnanci, ktorí daný trik chválili a uviedli, že ho používajú tiež. Iní sa však ohradili a uviedli, že ak sa s niečím podobným stretnú, zvážia svoje prepitné.

Ďalší z používateľov sociálnej siete sa už s niečím podobným zrejme stretol a uviedol, že si v takom prípade platbu rozmyslí a niečo si ešte úmyselne doobjedná. Ozvali sa aj ľudia, ktorí sa na problém pozerajú z druhého pohľadu. „Poznáte ten pocit, keď sedíte a pozeráte sa na čašníčku 20 minút s plačúcimi deťmi, ktoré chcú odísť, ale neprinesú vám účet?“