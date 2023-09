Nedospievame dovŕšením osemnástky: Prekvapí vás, kedy podľa vedcov začína dospelosť

Máte pár rokov po dvadsiatke a každý vám neustále opakuje, ako by ste už konečne mali dospieť a začať sa osamostatňovať? Prešiel si tým snáď každý a aj keď my samých seba považujeme za dospelých dovŕšením osemnástky, britskí vedci majú na to celkom iný názor.

Pokiaľ ste aj vy neustále hľadali adekvátne vysvetlenie, prečo vám prídu aj v dvadsaťpäťke vtipné videá so zvieratkami, web BBC píše, že odteraz už môžete mať oficiálny dôvod, prečo sa ako dospelý stále nesprávate.

Je to neskôr ako v osemnástich

Podľa vedcov sa totiž ľudia stávajú „úplne dospelými“ až po tridsiatke. Ak teda máte menej, ešte to len príde a ak už máte najvyšší čas dospieť, je to už prakticky za rohom, takže sa pripravte.

V súčasnosti zákony väčšiny krajín sveta považujú za dospelú osobu každého, kto dovŕši vek 18 rokov. Vedci, ktorí skúmajú mozog a nervové systémy ľudí ale tvrdia, že vek, kedy sa stávame dospelým, je pre každého iný.

Výskum, na ktorý sa BBC odvoláva, naznačuje, že mozgy 18-ročných ľudí stále prechádzajú zmenami. A tie môžu vo veľkej miere ovplyvňovať a zvyšovať pravdepodobnosť vzniku porúch duševného správania.

Presná definícia dospelosti je systémový blud

„V skutočnosti hovoríme, že mať presnú definíciu toho, kedy prechádzame z detstva do dospelosti, je čoraz absurdnejšie,“ cituje BBC slová profesora Petera Jonesa z Cambridgeskej univerzity.

Podľa neho ide o prechod, ktorý sa odohráva počas troch desaťročí a celé je to o tom, že jednotlivé systémy, ako vzdelávací, zdravotný a právny systém, len potrebujú mať určité definície dospelosti, lebo im to uľahčuje rôzne úkony.

Od osemnástich si môžete vziať hypotéku, máte volebné právo, predajú vám alkohol, tabakové výrobky a ak sa dostanete do problémov so zákonom, jednoduchšie sa dá s vami zaobchádzať.

„Neexistuje detstvo a potom dospelosť. Ľudia sú na určitej ceste, na trajektórii,“ dodal Jones.