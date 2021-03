Ak sa nič nestane, po Veľkej noci už nebudeme v čiernej farbe. Od pondelka sa mení COVID automat

Počas tohtoročnej Veľkej noci sa opatrenia meniť nebudú, ostávajú v platnosti tie, ktoré poznáme aj doteraz. Sú stabilné, sú účinné a vďaka tomu, že ich ľudia dodržiavajú, prinášajú jasné výsledky,” povedal ešte minulý týždeň dočasný minister zdravotníctva Eduard Heger.

Konzílium odborníkov zároveň predstavilo opatrenia na Veľkú noc, pomyselné veľkonočné desatoro. Medzi hlavné body patria:

Obmedzenie stretnutí

Odloženie šibačky a polievania

Virtuálne bohoslužby

Cestujme len v rámci okresu

Buďme viac v prírode, športujme individuálne

V prírode sa stretávajme len s ľuďmi, ktorých poznáme, nevytvárajme veľké skupiny

Nosme rúška a v interiéroch respirátory

Rešpektujme, že príbuzní sú v karanténe, nenavštevujme ich

Zvážme návštevu rodičov a starých rodičov aj v prípade, ak sú očkovaní

Počet ľudí v obchodoch bude naďalej regulovaný

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku

Situácia na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom sa neustále zlepšuje. V utorok to na tradičnej tlačovej besede povedal minister financií Eduard Heger poverený vedením rezortu. Klesajú počty pozitivity vykonaných testov, znížilo sa reprodukčné číslo, klesá počet úmrtí a v nemocniciach je menej pacientov. Naopak, stúpa počet zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19.

Eduard Heger začal tlačovú besedu dvomi slovami “ďakujem” a “prosím”. V nemocniciach je stále viac ako 3-tisíc pacientov a aj preto ľudí vyzval, aby počas Veľkej noci dodržiavali opatrenia. Čo sa týka aktuálnej situácie, pozorujeme stále klesajúci trend, čo je dobrá správa. Všetky ukazovatele pozitívny trend potvrdzujú, reprodukčné číslo je na hodnote 0,75 až 0,85.

Výjazdov záchrannej služby je stále menej, v poslednom týždni sledujeme klesajúci trend. Klesajú aj počty pacientov v nemocniciach. Boj však nemáme dobojovaný, ešte stále máme vysoký počet obsadených lôžok na pľúcnej ventilácii. Je na hodnote 85 %, čo je lepšie, ako minulý týždeň.

Čo sa týka vakcinácie, trend ktorý máme je veľmi pozitívny. Máme vyšší podiel dodávok vakcín aj zaočkovaných ľudí. Do konca apríla majú prísť ďalšie dodávky nových vakcín. Tento týždeň príde 120-tisíc dávok AstraZenecy, očkovať sa tak bude vo veľkom vo všetkých veľkokapacitných miestach na Slovensku. V apríli príde každý týždeň okolo 100-tisíc dávok vakcíny Pfizer. “Okolo veľkonočného víkendu budeme mať miliónty vpich v poradí”, potvrdila štátna tajomníčka Jana Ježíková.

Eduard Heger pripomenul, že núdzový stav je dôležitý a má svoju funkciu. Bez núdzového stavu by prestal fungovať COVID automat a skolabovala by zdravotná starostlivosť. Po Veľkej noci predstavia novú testovaciu stratégiu, potvrdil hlavný hygienik Ján Mikas.

COVID automat na ďalší týždeň

Od budúceho týždňa sa mení aj rozloženie okresov v mape COVID automatu. Účinnosť nadobúda v pondelok, 5. apríla. Územie Slovenska ešte stále ostáva celé v čiernej farbe. Odborníci by chceli z COVID automatu vylúčiť povinné testovanie, malo by sa stať súčasťou národnej testovacej stratégie.

Čiernych okresov je opäť menej. Minulý týždeň ich bolo 14, od 5. apríla ich bude 10. Najviac okresov bude stále bordových, rastie však aj počet okresov v druhom stupni varovania, tých bude už 17. Štátny tajomník Stachura očakáva, že ak sa nič nepredvídateľné nestane, tak sa po Veľkej noci budeme môcť preniesť do ďalšej fázy a teda aj do lepšej farby.

Čierna farba – IV. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 10 okresov: Čadca, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Trenčín

Bordová farba – III. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 52 okresov: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I-V, Brezno, Bytča, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Martin, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Stará Ľubovňa, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zvolen

Červená farba – II. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 17 okresov: Kežmarok, Komárno, Košice, I-IV, Košice –okolie, Levice, Medzilaborce, Nitra, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trnava, Zlaté Moravce

Mikas uverejnil otvorený list

Slovensko má nádej, aby sa epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom zlepšila. Hlavný hygienik SR Ján Mikas v otvorenom liste hovorí, že to závisí od správania sa občanov počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov. Poukázal na to, že rok pandémie poznačil celú spoločnosť a pôvodne krátkodobé opatrenia sa stali súčasťou na dlhšie obdobie.

Uplynulé mesiace boli podľa slov hlavného hygienika veľmi ťažké, keďže nemocnice sa naplnili pacientmi s ochorením COVID-19 a tisícky rodín prišli o svojich najbližších. Ocitli sme sa presne v tej situácii, ktorej sme sa oprávnene desili.

Najnovšie štatistiky podľa Mikasa dávajú Slovensku dôvod na opatrný optimizmus. “Ukazuje sa, že máme šancu na zmenu k lepšiemu. Je to pre nás po dlhom a ťažkom období povzbudenie. Aby sa pozitívny trend potvrdil, musíme teraz držať spolu a byť disciplinovaní,” vyzýva. Chápe, že bude ťažké vzdať sa stretnutí s rodinou a priateľmi, spoločnej oslavy viery alebo tradičnej šibačky a oblievačky. “Musíme to však urobiť. Po Vianociach sme všetci videli, akú veľkú cenu môžeme zaplatiť za pár bezstarostných dní. Nedopusťme, aby sa to zopakovalo,” zdôraznil.

Ľudí vyzýva, aby sa v kritickej chvíli uchránili pred infekciou a nerozšírili ju ďalej medzi svojich blízkych. Poukázal na to, že práve disciplinovanosť vedie k zlepšeniu situácie, vďaka ktorej sa budú môcť vrátiť deti do škôl a pomaly sa budú môcť rušiť obmedzenia.