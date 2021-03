Opatrenia na Veľkú noc: Na cestu mimo okres a návštevy zabudnite. Takto prežijeme tohtoročné sviatky

Dočasný minister Eduard Heger sa včera zúčastnil stretnutia s epidemiológmi, členmi Konzília odborníkov aj s hlavným hygienikom Jánom Mikasom. Hlavnou témou boli opatrenia počas blížiacej sa Veľkej noci.

Na utorkovej tlačovej besede dočasný minister zdravotníctva Eduard Heger uviedol, že s odborníkmi sa zatiaľ zhodli, že na obdobie veľkonočných sviatkov nebude potrebné meniť opatrenia. “Nemá význam nič meniť, mohlo by to ľudí len zmiasť. Posledné, čo chceme, aby sa ľudia prestali vyznať v opatreniach. Sú stabilné, sú účinné a vďaka tomu, že ich ľudia dodržiavajú, prinášajú jasné výsledky,” povedal.

V súvislosti s veľkonočnými sviatkami minister skonštatoval, že treba vydržať v dodržiavaní opatrení. “Neplánujme si, že Veľká noc bude taká, ako sme ju poznali v roku 2019,” poznamenal.

Prísne opatrenia počas Veľkej noci

Na dnešnej tlačovej konferencii informoval spolu s hlavným hygienikom Jánom Mikasom a odborníkmi s Konzília, že Veľká noc bude ešte tento rok iná a bude sa niesť v sprievode prísnych opatrení.

Minister Heger oznámil, že posledné týždne boli týždňami dobrých správ a robíme všetko preto, aby tento trend pokračoval. Chceme sa dostať do únosných medzí. ľuďom sa opäť poďakoval, že dodržiavajú opatrenia. “Čaká nás však veľký súboj počas Veľkej noci”, povedal Heger. Ide naozaj o rozhodujúce dni v pandémii. Dlhé hodiny rokovania priniesli svoje výsledky. Konzílium predstavilo opatrenia na Veľkú noc, pomyselné veľkonočné desatoro. Medzi hlavné body patria:

Obmedzenie stretnutí

Odloženie šibačky a polievania

Virtuálne bohoslužby

Cestujme len v rámci okresu

Buďme viac v prírode, športujme individuálne

V prírode sa stretávajme len s ľuďmi, ktorých poznáme, nevytvárajme veľké skupiny

Nosme rúška a v interiéroch respirátory

Rešpektujme, že príbuzní sú v karanténe, nenavštevujme ich

Zvážme návštevu rodičov a starých rodičov aj v prípade, ak sú očkovaní

Počet ľudí v obchodoch bude naďalej regulovaný

Do prírody by sme chodiť mali, no len s ľuďmi, ktorých poznáme, nemali by sme vytvárať veľké skupiny. “Nestretávajme sa s tými, ktorých nepoznáme”, povedal profesor Krčméry. Hlavný hygienik Ján Mikas uviedol, že žiadne vyhlášky a nariadenia sa počas sviatkov sprísňovať nebudú. Ľudí vyzval, aby nechodili na dovolenky do zahraničia, informácie sú vraj také, že aj zajtra má odletieť lietadlo s dovolenkármi do Egypta.

Po Veľkej noci by sa mohli opatrenia uvoľňovať. Dôležité sú ale parametre a jednotlivé dáta. Počty pacientov v nemocniciach sú ešte stále vysoké. COVID automat ale hovorí, že ak sa situácia zlepší, opatrenia sa budú môcť uvoľniť. Bližšie informácie rezort zdravotníctva prinesie až po Veľkej noci. Slovensko je stále v Čiernej zóne a opatrenia sú nastavené prísne. Odborníci by chceli z COVID automatu vylúčiť povinné testovanie, malo by sa stať súčasťou národnej testovacej stratégie.

Prirýchle otváranie a uvoľňovanie opatrení sa v niektorých štátoch ukázalo ako zlé riešenie. Mnohé okolité krajiny musia na Veľkú noc opäť sprísňovať opatrenia. Podľa profesora Krčméryho máme kvôli novým mutáciám novú vlnu druhej epidémie, aj preto nie je dobré poľaviť. Ak bude klesajúci trend pokračovať, v budúcnosti možno budeme môcť prejsť na regionálne delenie opatrení. Na budúci týždeň oznámia aj podrobnosti o ruskej vakcíne Sputnik V a takisto aj o samotestoch. V utorok bude na tlačovej besede dočasný minister školstva a zdravotníctva Eduard Heger informovať aj o školských prázdninách.