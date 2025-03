Ak sa NATO nevzchopí, môže sa naplniť ten najhorší scenár: Čaká nás studená vojna, Rusko pozbiera sily a potom zaútočí

Rusko síce zatiaľ nedokázalo poraziť Ukrajinu vojensky, no je vo vojnovom režime a jeho ekonomika je nastavená na vojenskú výrobu. Kremeľ je rozbehnutý vo svojej vojenskej mašinérii a ak sa Aliancia nezomkne a neodradí ho, hrozí, že o niekoľko rokov dôjde k stretu NATO s Ruskom.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

„Medzinárodné bezpečnostné prostredie sa dramaticky zhoršuje. Putin vo verejných vystúpeniach dáva najavo, že chce zmeniť svetový poriadok. Čelíme situácii, kedy máme vo svojom susedstve niekoho, kto predstavuje reálnu hrozbu.,“ povedal v rozhovore pre interez generálporučík Pavel Macko.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Володимир Зеленський (@zelenskyy_official)

Stret NATO s Kremľom

„Čaká nás obdobie, a bude dlhé, kedy sa budeme musieť venovať svojim životom, no zároveň budeme musieť venovať viac pozornosti svojej schopnosti prežiť. Musíme byť zodpovední,“ odkazuje generál.

I keď podľa neho v tomto okamihu stret medzi NATO a Ruskom nehrozí, nie je možné vylúčiť, že o niekoľko rokov dôjde k vojenskému konfliktu. Aktuálne je dôvodom mieru medzi Alianciou a Kremľom to, že je zamestnaný vojnou na Ukrajine. Macko upozorňuje, že ak ako spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie nepodnikneme určité kroky, do piatich rokov hrozí, že sa Rusko zameria na niektorú z členských krajín.

„My sa teraz musíme zamerať na to, na čo Poľsko – budovať “pichliače”, obranu a odradiť Rusov, aby čo i len premýšľali o tom, že by na nás mohli zaútočiť. Tá hrozba je reálna a bude sa zvyšovať, ak Rusko bude silnieť a my nebudeme reagovať,“ hovorí.

Venujeme sa aj dôležitým témam. Veríme, že tieto informácie by mali byť prístupné pre všetkých, preto sme sa tento článok rozhodli odomknúť.💡Žurnalistika však nie je zadarmo. Spraviť sme tak mohli vďaka našim predplatiteľom. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte: 📰 Články bez reklám na interez , Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech

na , Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom

k viac ako 75 000 článkom 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom Predplaťte si nás teraz

Zároveň však dodáva, že NATO má aktuálne viac modernej techniky ako Rusko, väčšiu ekonomiku a aj viac obyvateľov, čo znamená, že je teoreticky silnejším súperom. Aliancia je však silná len preto, lebo tvorí jeden celok. Na to, aby Rusko odstrašila, musí byť jednotná, postupovať spoločne a mať vôľu brániť sa.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ukraine NOW (@ukrainenow_official)

Rusko zatiaľ neútočí vojensky, robí však systematické kroky, ktoré spomínanú súdržnosť podkopávajú. V spojenectve sa objavujú trhliny, a k tým prispieva napríklad aj Slovensko, ktorého vládni politici chodia na výlety do Moskvy a ospravedlňujú kroky agresora. Slovensko je pritom, v prípade, že by došlo k jeho napadnutiu, odkázané na pomoc Aliancie.

„Svojou rétorikou a praktickými krokmi podkopávame tieto vzťahy. Slovensko sa začína javiť ako nespoľahlivé, a samo sa vyjadruje, že sa nechce brániť, preto aj ostatní si musia položiť otázku, či chcú nasadiť svojich ľudí na našu ochranu. Navyše jasne dávame najavo, že sme na strane agresora. Sme jeden z tých slabších, ak nie najslabších článkov v Aliancii a v podstate si ten zásah agresora privolávame,“ konštatuje Macko.

Katastrofa pre Slovensko

Pre Slovensko je podľa Pavla Macka životne dôležité, či sa udrží svetový poriadok v takej forme, v akej ho poznáme dnes. V opačnom prípade môže zostať zaseknuté medzi dvoma mlynskými kameňmi. To je však ten lepší scenár. Horší je, že bude napadnuté. V takom prípade by sa však zrejme nedokázalo brániť.

„V závislosti od toho, aká by tá hrozba bola a aký by mala charakter, by sme sa dokázali brániť čiastočne alebo vôbec. Máme dobre vycvičených vojakov pripravených aj na rôzne diverzné, sabotážne alebo teroristické akcie, ale nie je ich veľa,“ hovorí a dodáva, že máme deravú protivzdušnú obranu a nevieme sa brániť tak, aby sme boli nezraniteľní.

Rovnako tak by sme v prípade konfliktu neboli schopní brániť sa voči masívnemu pozemnému úderu, pretože na to nemáme dostatočnú kapacitu.

„V prvom počiatku akejkoľvek hrozby by sme sa museli brániť tam, kde by to bolo účelné a rozumné. To by znamenalo, že by sme niektoré časti územia vedome nechali agresorovi. Nemá zmysel brániť každý meter štvorcový, ale brániť sa tam, kde je to výhodné,“ vysvetľuje.

Náš problém je podľa Macka v tom, že investujeme množstvo peňazí, no netransparentne. Naša schopnosť brániť sa sa nezvyšuje a ak nedôjde k zmene, v najbližších rokoch sa ani nezvýši.

To, na čo by sme sa mali zamerať, je dobudovanie ozbrojených síl a vybavenie záloh, ale aj všeobecná príprava krajiny na civilnú obranu.

Tri scenáre

Situácia je aktuálne taká napätá a vážna, že podľa Macka nemôžeme vylúčiť, že dôjde k vojne. Preto by sme sa ako krajina, ale aj NATO ako celok mali pripraviť na to, aby sme vyzerali dostatočne odhodlaní brániť sa. „Akýkoľvek iný postup by znamenal katastrofu a koniec západoeurópskej civilizácie, ktorej sme súčasťou,“ upozorňuje.

Generál hovorí o troch možných scenároch, ktoré nás v blízkej budúcnosti čakajú. Ten optimálny je, že Rusko bude na Ukrajine porazené, prípadne bude jeho agresia zastavená, a ekonomicky bude dotlačené k tomu, aby zasadlo za mierový stôl. Moskva pristúpi na mierové urovnanie a zároveň sa ratifikujú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu a stanovia sa podmienky, za ktorých sa bude môcť Kremeľ vrátiť k spolupráci s Európou aj so zvyškom sveta.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Mier Ukrajine 🇺🇦🇸🇰 (@mierukrajine)

Realistický scenár hovorí, že sa nejakým spôsobom podarí Západu udržať pomoc pre Ukrajinu. Tá však stratí časť svojho územia. „Bude to znamenať novú Studenú vojnu. Budeme nútení dávať oveľa viac výdavkov na obranu, pretože v našom susedstve bude zamrznutý konflikt. Protivník, ktorý nedosiahol ciele a nepozná limity, bude frustrovaný a bude robiť všetko pre to, aby bol druhýkrát úspešný. Všetci budeme dlhodobo v napätí a neistote, zvyšný svet medzitým pôjde ďalej a Európa stratí konkurenčnú výhodu,“ hovorí Macko.

Tretí scenár je podľa neho ten, že Ukrajina bude donútená k neakceptovateľným ústupkom. Rusko sa zotaví a o pár rokov bude pred nami konflikt. „Je len na nás, či dokážeme Európu posilniť natoľko, že budeme schopní brániť sa,“ odkazuje generál.