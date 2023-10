Ak neurobíte túto vec, môžete dostať pokutu: U dvoch našich susedov si dávajte od 1. novembra dobrý pozor

Pri pohľade do kalendárov prichádza na um myšlienka, že zima sa nezadržateľne blíži. Týka sa to viacerých faktorov vrátane vozidiel na ceste a našej povinnosti byť pripravení podľa toho, čo sa v akom štáte v rámci zákonov o zimných pneumatikách dodržiava.

Nedávno sme si v článku opísali, ako je to s prezúvaním zimných pneumatík na Slovensku. Zákon tu spravidla neprikazuje mať na vozidle zimné pneumatiky v žiadnom ohraničenom dátume, no existujú aj rôzne výnimky. V susedných štátoch je to podľa portálu Autoviny mierne podobné, no zároveň odlišné, preto si v prípade cesty do zahraničia dajte dobrý pozor na vaše kolesá.

Od 1. novembra platí povinnosť mať na vozidle zimné pneumatiky v Česku aj Rakúsku, no rovnako, ako aj u nás, aj v týchto susedných štátoch to má niekoľko podmienok.

V Česku aj Rakúsku si dajte od budúceho týždňa dobrý pozor

Z českej vyhlášky zákona znie, že vozidlo musí byť na zimných pneumatikách od 1. novembra do 15. marca v prípade, ak je na ceste súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námraza. Platí to aj v prípade, že poveternostné podmienky smerujú k tomu, že sa počas jazdy objaví na ceste sneh, ľad alebo námraza.

V Česku dokonca platí aj značka s označením C15a, ktorá prikazuje mať zimné pneumatiky aj v prípade, že na ceste nie je ľad, sneh ani námraza. Ak teda budete od 1. novembra cestovať do Českej republiky, pre istotu už radšej prezujte. Podľa portálu Pneumatiky.cz hrozí v prípade nevhodných gúm, respektíve nevyhovujúceho dezénu pokuta na mieste v prepočte 80 eur.

Veľmi podobný princíp platí aj u nášho ďalšieho západného suseda. Rakúsko má v zákone uvedené, že vozidlo musí mať nahodené zimné gumy od 1. novembra, ale až do 15. apríla v prípade, že sa na vozovke nachádza sneh, ľad alebo snehová kaša.

V Rakúsku tiež platí povinnosť mať nahodené snehové reťaze na hnacej náprave, s čím sa môžete stretnúť prevažne na zasnežených horských priechodoch, ktorých stav si vyžaduje túto doplnkovú výbavu. Tiež si dajte pozor na pneu, keďže aj v Rakúsku môžete dostať pokutu. Začína na sume 35 eur, no môže sa vyšplhať až na 5 000 eur.