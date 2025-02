Ak cvičíte, zbystrite: Známy predajca športových produktov sťahuje z predaja obľúbenú potravinu, obsahuje nebezpečné častice

Zákazníci, ktorí si v posledných mesiacoch zakúpili proteínový prášok Whey protein čokoláda 30 g od spoločnosti Decathlon, by mali zbystriť pozornosť.

Tento produkt je totiž stiahnutý z predaja z dôvodu možnej prítomnosti cudzích kovových častíc, ktoré môžu predstavovať pre spotrebiteľov zdravotné riziko. Obchodný reťazec o tom informoval na svojej webovej stránke.

Ktoré šarže sú dotknuté?

Problém sa týka proteínu, ktorý je označený čiarovým kódom 8805875-4872810, a zákazníci ho mohli v predajni kúpiť v dvoch rôznych časových obdobiach, a to konkrétne od 7. novembra 2024 do 14. novembra 2024 a od 31. decembra 2024 do 25. januára 2025. Ak ste si tento produkt v danom časovom okne v predajniach zakúpili, skontrolujte číslo šarže a dátum minimálnej trvanlivosti na zadnej strane obalu. Obe informácie nájdete pod tabuľkou výživových hodnôt.

Ak sa váš zakúpený produkt zhoduje s týmito údajmi, určite ho nekonzumujte a vráťte ho do najbližšej predajne Decathlon, kde zaň dostanete náhradu v podobe rovnakého, zdravotne nezávadného produktu, alebo vám vrátia peniaze. Decathlon sa ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti a vyzýva zákazníkov, aby sa s informáciou podelili s ostatnými.