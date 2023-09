Ak chcete dostať 350 eur od štátu, máte posledných pár hodín. Stačí, ak spravíte túto vec

Ruku na srdce, dokážete si ešte predstaviť svoje bežné dni bez moderných vymožeností dnešnej doby, akými sú napríklad počítače či tablety? Stali sa našimi všednými spoločníkmi a už aj žiaci či študenti ich využívajú ako svojich pomocníkov a učia sa s nimi pracovať. Pretože je to dôležité pre ich budúcnosť. Kúpa takéhoto zariadenia však už nie je takou samozrejmosťou pre všetkých. V tom má pomôcť príspevok Digitálny žiak vo výške až 350 eur, ktorý je určený na nákup nového počítača či tabletu. Pozrite, kto má naň nárok a čo treba urobiť, ak ho chcete získať.

Počítače alebo tablety sú súčasťou našich životov, a to nemyslíme scrollovanie sociálnych sietí vo voľnom čase, ale zohrávajú významnú úlohu pri výkone rôznych povolaní. A nielen tých, ktoré poznáme dnes, ale budú potrebné aj pri povolaniach v budúcnosti.

Preto je dôležité, aby žiaci získavali digitálne zručnosti a gramotnosť, ktoré im v dospelosti môžu byť nápomocné a možno práve vďaka nim si nájdu dobrú prácu. Práve preto by mal mať každý rovnaké možnosti pri učení sa pracovať s digitálnymi zariadeniami, či už v škole alebo doma pri samoštúdiu.

Má pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú

Dopomôcť k tomu má národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov Slovenskej republiky z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v spolupráci s Digitálnou koalíciou. Jeho účelom je zníženie sociálnych rozdielov, a taktiež napríklad aj vytvorenie podmienok pre dištančné vzdelávanie. Ak zalovíte v pamäti, môžete si spomenúť, že to ešte nie je tak dávno, kedy sa ukázalo, že je to skutočný problém a mnohé deti, ktoré sa chceli vzdelávať, nemali túto možnosť z jediného dôvodu — nedisponovali počítačom.

Dobrou správou je, že príspevok je adresný a teda má pomôcť tým, ktorí to skutočne potrebujú. Pozrite, či ho môžete získať tiež.

Kto má na 350-eurový príspevok nárok? žiaci pochádzajúci z domácnosti v hmotnej núdzi;

žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia;

žiaci, ktorí sú členmi domácnosti, ktorá neprekračuje 60 % medián príjmu;

žiaci 1. ročníka strednej školy pre školský rok 2023/2024 vrátane žiakov piateho ročníka 8-ročných študijných odborov stredných škôl.

Dobrou správou je, že od septembra môžu o príspevok požiadať aj všetci noví prváci stredných škôl. Týka sa to aj tých, ktorí napríklad navštevujú osemročné gymnáziá a aktuálne nastupujú do piateho ročníka. Celkovo môže tento príspevok získať až 152-tisíc žiakov základných alebo stredných škôl.

Čas sa kráti

Ak oň chcete požiadať, mali by ste vedieť, že na registráciu máte čas už len do 30. septembra. Môžete tak urobiť veľmi jednoducho, stačí vyplniť údaje o žiakovi a jeho zákonnom zástupcovi vo formulári. Dobrou správou je, že k nej nemusíte prikladať žiadne dokumenty či potvrdenia. Stav registrácie si môžete taktiež rýchlo overiť napríklad prostredníctvom rodného čísla žiaka.

Následne si môžete príspevok 350 eur uplatniť v ktorejkoľvek z predajní, ktoré sa do projektu zapojili, a to do 31. októbra, a zakúpiť zaň počítač či tablet, aký daný žiak potrebuje.

Musí spĺňať tieto parametre

Zariadenie, ktoré by ste chceli pomocou 350-eurového príspevku kúpiť, musí spĺňať niekoľko parametrov. Mať displej s rozlíšením aspoň 366 x 768 pixelov, minimálne jeden port, klávesnicu, ktorá je priamo súčasťou zariadenia alebo sa dá k nemu pripojiť, kameru, reproduktory a mikrofón či možnosť pripojenia na Wi-Fi. Jednoducho povedané, všetko pre to, aby bolo plnohodnotným spoločníkov žiaka či študenta a dokázal sa s ním pripojiť na internet, plniť na ňom úlohy či v prípade potreby si zavolať so spolužiakmi a učiteľmi. Všetky parametre nájdete na tomto odkaze.

Výška tohto príspevku nie je náhodná a vychádza z 1,5 násobku životného minima. Týchto 350 eur nemusí byť finálnou cenou pri nákupe notebooku alebo tabletu, ak však zariadenie stojí viac, rozdiel je treba doplatiť z vlastného vrecka.

Všetky dôležité informácie o príspevku Digitálny žiak nájdete tu.