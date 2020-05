Ak by Priateľov nakrúcali dnes, vyzerali by inak, myslí si predstaviteľka Phoebe

Sitkom Priatelia (Friends) nepochybne patrí ku kultom televíznej produkcie. Desiatka sérií si svojich fanúšikov nachádza aj 16 rokov po odvysielaní finálnej epizódy a tí, ktorí so seriálom vyrastali, sa už nemôžu dočkať plánovaného a dlho avizovaného ďalšieho stretnutia hlavného obsadenia pred kamerami. 90. roky boli liahňou na mnohé úspešné projekty. Zamýšľal sa preto niekedy niekto z vás, ako by tento zbožňovaný a oceňovaný sitkom vyzeral, keby vznikol v súčasnosti?

Samozrejme, hlavný motív – šestica priateľov v dvoch bytoch a v jednej kaviarni – by sa s istotou stretol s úspechom aj dnes. Niektoré epizódy by však zrejme vyzerali inak. Niektoré zápletky by tvorcovia zakomponovať do deja nemohli, rovnako tak ako množstvo vtipov, ktoré z pohľadu dnešnej doby už niekomu vyznievajú až príliš sexisticky, vyvolávajú otázky ohľadom homofóbie, nehovoriac o tom, že to, čo bolo vtipné pred 20 rokmi už nemusí byť vtipné aj dnes.

Progresívny námet

Obsadenie by taktiež vyzeralo inak a to si myslí aj jedna zo šiestich hlavných hviezd Priateľov, herečka Lisa Kudrow. Tá v sitkome stvárnila postavu tak trochu šibnutej Phoebe a nedávno sa jej magazín The Times opýtal, ako by podľa nej hlavné obsadenie vyzeralo, keby sa seriál nakrúcal dnes. A 56-ročná herečka má podľa portálu LAD Bible na to jasnú odpoveď.

Podľa Kudrow by šestica priateľov z New Yorku mala medzi sebou minimálne jedného zástupcu afroamerického etnika.

„Som si istá, že by neboli obsadení len beloši,“ povedala podľa portálu LAD Bible magazínu Times, pričom dodala, že nevie, čo ďalšie by sa zmenilo, no podľa by sa na seriál malo pozerať ako na nejakú časovú kapsulu. Mnohí súčasní diváci Priateľov totiž kritizujú za to, že mnoho vecí spravili zle. Neobsadenie černochov do hlavných postáv je pritom jednou z mála vecí, ktoré tvorcovia akosi odignorovali.

„Na druhú stranu si ale myslím, že išlo o veľmi progresívny námet. Bol tam chlap, ktorý zistil, že jeho manželka je lesbička, navyše tehotná a mali vychovávať dieťa spolu?“ vysvetlila Kudrow a zároveň doplnila, že Priatelia tiež rozprávali aj o téme adopcie či náhradného rodičovstva. „V tom čase to bolo naozaj progresívne,“ myslí si Kudrow.

Návrat na obrazovku už čoskoro

Priatelia patria medzi kultové sitkomy a medzi stovkami miliónov divákov sa, samozrejme, nájdu aj hejteri. Milovníkov je však stále viac a aj preto vznikne hodinový špeciál, v ktorom sa stretne všetkých 6 hlavných predstaviteľov aj spolu s Davidom Craneom a Martou Kauffman, ktorí seriál vytvorili. Špeciál, ktorý bude nakrútený v podobe unscripted dokumentu, vznikne vďaka novej streamovacej službe HBO Max. Tá bude v USA novým domovom všetkých sérií a častí sitkomu, kde si ho budú môcť diváci dookola púšťať. Do ponuky knižnice by sa mohol podľa posledných informácií dostať na jeseň tohto roku.

Vzhľadom na to, že Priatelia po príchode na Netflix odštartovali na internete vášnivé diskusie o tom, že tvorcovia do deja zakomponovali až príliš veľa nevhodných dejových liniek, je dosť možné, že počas hodinového špeciálu dôjde aj na diskusiu o tom, ako by tento sitkom vyzeral, keby vznikol v 21. storočí.