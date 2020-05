Nechýbalo veľa a vyzerali by inak: Títo herci mohli stvárniť hlavné postavy v sitkome Priatelia

Znie to neuveriteľne, ale len minulý rok v septembri sme si pripomenuli 25. výročie od odvysielania vôbec prvej epizódy (dnes už) kultového sitkomu Priatelia (Friends). Minulý týždeň to bolo dokonca 16 rokov od odvysielania finálnej časti seriálu a za ten čas mnohí z nás videli jednotlivé epizódy desiatky krát (ak nie aj viac). Hlavní hrdinovia nám jednoducho prirástli k srdcu a len málokto by si vedel ústrednú šesticu priateľov predstaviť v iných hereckých tvárach. Nechýbalo však veľa a nozaj by vyzerali inak.

Účinkovanie v sitkome Priatelia ústrednej šestici hercov (a aj mnohým hosťujúcicm hviezdam) zabezpečilo nielen bezodné bankové účty, ale aj nemalú slávu. V mnohých prípadoch bol tento kultový sitkom vysielaný počas 10 televíznych sezón vstupnou bránou do sveta šoubiznisu a vďační sú aj skalní fanúšikovia sitkomu. Prečo? Vzniklo totiž kultové seriálové dielo, ktoré ani po niekoľkonásobnom zhliadnutí nenudí a dokáže ich rozosmiať.

Len málokto by si však vedel Priateľov predstaviť v inom zložení, než v akom napokon vznikli. Čo však mnohí možno netušia, nechýbalo veľa a ústredná šestica mohla vyzerať inak. Na hlavné postavy si totiž robili zálusk aj iné hviezdy a mnohé z nich oslovovali aj priamo tvorcovia seriáli Marta Kauffman a David Crane.

Ako teda Priatelia mohli vyzerať?

Monica ako Rachel

Tento príbeh už pozná zrejme každý – herečka Courteney Cox totiž najskôr vôbec Monicu hrať nemala, práve naopak – tvorcovia ju videli ako Rachel. Samotná Courteney však tvorcom povedala, že Rachel hrať nechce, pretože chce stvárniť silnú postavu. Napokon ich predsvedčila, keď v jej Monice uvideli všetky tie veci, ktoré postupom času ukázala aj v samotnom seriáli.

Predtým, ako sa postavy Rachel chopila herečka Jennifer Aniston, sa však o túto úlohu pokúšali aj iné známe seriálové mená. Medzi nimi napríklad aj herečka Jane Krakowski, ktorú sme mohli v seriáloch ako Ally McBeal, 30 Rock či Unbreakable Kimmy Schmidt. V jej prípade však kasting nevyšiel. Už-už v rukáve to však mohla mať Téa Leoni (Jurassic Park 3), ktorá sa ale namiesto Priateľov rozhodla pre seriál The Naked Truth, ktorý na jej smolu však po prvej sérii vysielania kvôli nízkej sledovanosti zrušili.

Čo však možno najviac prekvapí, je zvažovanie herečky Tiffani Thiessen (Beverly Hills 9010, White Collars), ktorá sa taktiež konkurzu na Rachel zúčastnila. Tá však bola pre túto postavu príliš mladá a osud to napokon rozhodol tak, že Rachel si zahrala Aniston. Pre tú to, mimochodom, bola prvá veľká úloha a spravila z nej hviezdu veľkého kalibru.

Iná, ale podobná Monica

Ako už je z predchádzajúcich odstavcov jasné, rôzne adeptky sa vystriedali aj na postavu Monicy Gellerovej, kde Courteney Cox nebola vôbec tou prvou voľbou. Ako sám David Crane dávnejšie prezradil, túto postavu vytváral s jasnou predstavou v hlavne: stvárniť ju mala herečka Janeane Garofalo. Tá (na obrázku úplne vľavo), musíte uznať, že ako „konečná“ Monica aj vyzerá. Avšak v prípade Garofalo tvorcovia uvažovali, že Monica v jej pobadní by mohla byť viac prefíkaná a aj trošku temnejšia. Napokon si ale postavu Monicy vyskúšala Courteney a všetkých presvedčila, že ona je tá správna. A dobre, že sa tak stalo!

Ďalšími adeptkami, ktoré sa zúčastnili konkurzu na Monicu boli aj herečky ako Nancy McKeon (The Facts of Life) či Leah Remini (The King of Queens)

Pheobe s tvárou slávnej moderátorky

Okrem toho, že je slávnou moderátorkou rovnako slávnej talkshow, účinkuje aj vo filmoch a svoj hlas prepožičala najobľúbenejšiej animovanej rybe v dejinách kinematografie. Reč je o Ellen DeGeneres, ktorej tvorcovia ponúkli úlohu „tak trochu divnej“ Phoebe Buffay. Ellen však ponuku neprijala, a tak muselo duo tvorov hľadať ďalej.

Na konkurz sa okrem iných dostali napríklad Kathy Griffin (seriál You) či Jane Lynch (Glee), tvorcov však napokon upútala postava čašníčky Ursuly, ktorú v seriáli Mad About You stvárnila Lisa Kudrow. Postavu Phoebe tak zverili jej a aj keď to pôvodne nezvažovali, tak dva seriály spolu kreatívne prepojili. Ursula bola v Priateľoch dvojčaťom Phoebe a v oboch seriáloch mali rovnaké priezvisko.

Chandler z Dva a pol chlapa

Presne tak, nechýbalo veľa a postavu Chandlera si mohol zahrať herec John Cryer, ktorého poznáme ako niekdajšiu hviezdu sitkomu Dva a pol chlapa (Two and a Half Men). Cryer však mal napokon smolu. Keďže v čase, kedy sa konkurz na hlavných hrdinov konal, hral divadelné predstavenia v Londýne. Dohodol sa preto s tvorcami, že kasting spraví na diaľku a časť zo scenára nahrá na videokazetu a tú tvorcom pošle poštou. Keď sa o pár týždňov vrátil naspäť do L.A., postava už bola obsadená Matthewom Perrym. Cryerova kazeta sa totiž na pošte stratila a do štúdia sa nedostala včas.

Väčší priestor mohol mať vďaka postave Chandlera aj herec a režisér Jon Favreau, ktorému bola tiež táto postava ponúknutá. On sa ale v tom čase rozhodol zamerať na iné projekty, a tak ju posunuli Perrymu. Favreau sa však v Priateľoch aj tak objavil – ako Monicin bohatý priateľ Pete v tretej sérii (áno, je to ten, čo hral aj v Iron Manovi či Spider-Manovi).

Aj Rossov bolo na začiatku viac

Rovnako ako v prípade ostatných hereckých kolegov, aj pre Davida Swchimmera bolo účinkovanie v Priateľoch zlomom v kariére. Nebyť však jeho skvelého talentu, postavu by zrejme nedostal.

Herec Eric McCormack bol totiž jedným z tých, ktorí prešli viacerými kolami kastingu. Napokon však neúspešne. McCormack však dlho smútiť nemusel. Postava Rossa mu síce do rúk nepadla, zahviezdil však v inom, rovnako úspešnom, sitkome Will a Grace.

Kvôli Davidovi Schwimmerovi prišiel o desiatky miliónov dolárov aj herec Mitchell Whitfield, ktorý dokonca priznal, že jeho manželka ľutovala, že hlavnú úlohu nedostal. Tvorcovia mu však v Priateľoch dopriali aspoň možnosť stvárniť snúbenca Rachel – Barryho Farbera, ktorého opustila. Je to celkom vtipné, keď začnete premýšať nad tým, že Whitfield prišiel o rolu Rossa a napokon aj o Rachel kvôli Rossovi.

Joey Azaria

Poslednou zo šestice postáv v Priateľoch je Joey, ktorého napokon stvárnil Matt Le Blanc. Joeho však túžil hrať okrem iných aj Hank Azaria, ktorého meno poznajú fanúšikovia Simpsonovcov sledujúci tento kultový animovaný seriál v pôvodnom znení. Azaria totiž nadaboval hneď niekoľko postavičiek v Springfielde.

Scenár k seriálu sa Azariovi páčil natoľko, že tvorcov doslova prosil o to, aby si Joeyho mohol zahrať. Tí však povedali nie. Azaria ale aj napriek tomu, tvorcov požiadal, či by to nemohol skúsiť ešte raz. Ani na druhýkrát sa mu ich však nepodarilo presvedčiť. Ako Azaria priznal, bolo to prvý a poslednýkrát, čo o úlohu v seriáli či filme prosil. Tvorcovia mu ale napokon splnili sen a v Priateľoch neskôr aspoň niekoľkokrát hosťoval. Zahral si vedca Davida – veľkú lásku Phoebe, ktorú ale opustil kvôli práci v Minsku.