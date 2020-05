Nová špeciálna časť Priateľov vznikne aj napriek koronavírusu. Budeme si však na ňu musieť počkať o čosi dlhšie

Pôvodne už mala byť dávno nakrútená a jej premiéra bola plánovaná na 27. mája, teda v deň, kedy bude v USA spustená nová streamovacia služba HBO Max. Azda najväčšie lákadlo novej služby však kvôli koronavírusu príde neskôr.

Všetci fanúšikovia kultového seriálu Priatelia (Friends) už koncom tohto mesiaca očakávali návrat celej zostavy v špeciálnej epizóde, ktorá mala vzniknúť pri príležitosti spustenia novej streamovacej služby HBO Max. Aktuálna pandémia nového koronavírusu však všetky plány narušila.

Premiéra na jeseň?

Produkcia novej časti, v ktorej sa mali stretnúť ako pôvodní tvorcovia, tak aj ústredná šestica hlavných hrdinov, bola odložená a dlho to vyzeralo tak, že sa jej tento rok už snáď ani nedočkáme. Podľa najnovších správ, o ktorých informoval web Variety, však príde nová hodinová epizóda Priateľov skôr, než si myslíme. Aj keď na výsledné dielo si budeme ešte musieť chvíľu počkať.

Oficiálne stanovisko vydal jeden z popredných šéfov spoločnosti WarnerMedia Entertainment Bob Greenblatt. Ako portálu Variety prezradil, nakrúcanie špeciálnej časti prebehne koncom leta.

„Najskôr sme si mysleli, že všetky produkcie sa nám oneskoria o najviac jeden až dva mesiace, teraz to však vyzerá tak, že to bude o čosi dlhšie. Predpokladáme, že špeciál (Priateľov, pozn. red.) sa nám podarí dokončiť koncom leta. Samozrejme, pokiaľ nám budú hviezdy priať a budeme sa môcť vrátiť k produkcii,“ vysvetlil situáciu Greenblatt.

Produkcia špeciálnej epizódy bola stopnutá najmä preto, že produkčný tím chce dať aj verejnosti príležitosť byť súčasťou tohto veľkolepého stretnutia. To však vzhľadom na súčasnú situáciu nie je možné. Rovnako tak vo WarnerMedia nechcú, aby sa ústredná šestica Priateľov stretla len prostredníctvom konferenčného hovoru a celá časť by bola vlastne len záznamom z obrazovky.

„Chceme, aby to bolo niečo, na čo sa budú diváci skutočne tešiť,“ dodal Greenblatt.

Výsledná epizóda by sa teda mohla na novej streamovacej službe HBO Max objaviť na jeseň. Samozrejme, všetko záleží od toho, ako sa bude situácia s koronavírusom vyvíjať na územmí Spojených štátov amerických. Nová služba spustenie na 27. mája 2020 plánuje aj s uvedením všetkých 10 sérií slávneho sitkomu, kde nájdu Priatelia svoj nový streamovací domov.

Stámiliónový Priatelia

Vyrobiť špeciálnu epizódu nebude lacnou záležitosťou. Ako informovalo viacero médií, šestica hercov v zložení Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry a MattLeBlanc by si mali za hodinový špeciál prilepšiť o 3 až 4 milióny dolárov. Réžie tejto časti sa ujme Ben Winston, výkonnými producentmi budú pôvodní tvorcovia Marta Kauffman a David Crane, spolu s Kevinom Brightom.

HBO Max bude novou streamovacou platformou, ktorá bude dostupná v USA a orekm Priateľov ponúkne aj ďalšie známe seriály ako O. C. California (The O.C.), Hra o tróny (Game of Thrones), Rick a Morty a mnohé ďalšie. Len za streamovacie práva k všetkým 10 sériám Priateľov musela spoločnosť WarnerMedia zaplatiť 425 miliónov dolárov. Či sa HBO Max a teda aj Priatelia objavia aj na slovensko-českom trhu zatiaľ nie je známe.