Ak budete mať príležitosť, pozrite sa na nočnú oblohu. Venuša sa bude „predvádzať“ vo zvieratníkovom svetle

Ak vás láka pozorovanie astronomických úkazov, nasledujúce dni sú pre vás ako stvorené. Nočná obloha totiž ponúka možnosť zapozorovať sa do veľmi zaujímavého úkazu. Môžete pozorovať planétu Venušu, a to uprostred zvieratníkového osvetlenia. Skvelé je tiež to, že nepotrebujete ďalekohľad, vystačíte si pozorovaním voľným okom. Najlepšie príležitosti na pozorovanie sú v miestach s minimom umelého osvetlenia a tam, kde je čistý vzduch.

Ako ďalej informuje Petr Horálek v tlačovej správe, najideálnejšie je pozorovanie asi hodinu po západe Slnka nad západným obzorom, kde môžete vidieť jasný objekt vo vnútri striebristého kužeľa, ktorý sa tiahne až do výšky 60 uhlových stupňov. Tam pohľad dopĺňa planéta Mars v súhvezdí Býka. Celé toto „vesmírne divadlo“ môžete pozorovať do 24. marca.

Venuša vo svetle

Planéta Venuša, nazývaná tiež Večernica, je tretím najjasnejším objektom na oblohe po Slnku a Mesiaci. Dá sa teda ľahko pozorovať aj s miest, kde často pohľad na nočnú oblohu ruší svetelný smog.

Zaujímavosťou je ale spomínané zvieratníkové či zodiakálne svetlo. Ide o slnečné svetlo, ktoré je rozptýlené na časticiach medziplanetárnej hmoty v rovine ekliptiky našej Slnečnej sústavy. Tieto častice, s rozmermi 0,001 až 0,1 milimetra, pochádzajú najmä z chvostov komét alebo z rozdrvených meteoritov. Keďže sú rozptýlené najmä v rovine, v ktorej leží aj dráha Zeme, premieta sa nám ako kužeľ na oblohe do zvieratníkových súhvezdí.

Kým v oblastiach okolo rovníka je možné ho pozorovať po celý rok, u nás je to práve v obdobiach, kedy nastáva rovnodennosť. Toto svetlo fascinovalo ľudí už od nepamäti. Prvé vysvetlenia prichádzali až v 17. storočí, kedy boli o ňom publikované prvé práce.

Iba mimo ciest a pri dobrých podmienkach

Keďže je toto svetlo približne 70-násobne slabšie ako osvetlená obloha vo veľkomestách, dá sa pozorovať iba mimo svetleného smogu a iba vtedy, ak sa nevyskytuje žiadna hmla a je, samozrejme, jasno. U nás sú dobré miesta na pozorovanie Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra, Muránska planina a Park tmavej oblohy Poloniny.

Pokiaľ sa nachádzate v týchto oblastiach alebo ste ďaleko od väčších miest, už v týchto dňoch je možné pozorovať tento svetelný kužeľ siahajúci až do výšky 60 stupňov, ideálne v dobe, keď je Slnko hodinu pod obzorom, teda približne o 19. hodine a neskôr. Najlepšie pozorovanie bude do 24. marca, potom začne Mesiac svojím svitom narúšať zvieratníkové svetlo.