Aj v Maďarsku už zrušili bezplatné testovanie. Tí, ktorí sa odmietajú dať zaočkovať, si za ne budú musieť platiť

Občania Maďarska, ktorí sa nenechajú zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, nebudú mať zdarma PCR testy na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2, ktoré sú podmienkou operačných zákrokov a zdravotnej rehabilitácie.

Uviedla to v utorok maďarská vláda v reakcii na postoj verejného ochrancu práv Ákosa Kozmu, podľa ktorého požadovať platbu za testy v uvedených prípadoch porušuje právo. Podľa spravodajského servera 444.hu kabinet nesúhlasí s ombudsmanom a tvrdí, že popri bezplatnom očkovaní by bolo pre daňových poplatníkov drahé platiť testy tým, ktorí sa odmietajú dať zaočkovať.

U nás budú niektoré zdarma

Na Slovensku došlo v koalícii k dohode, že nezaočkovaní nebudú v prípade zhoršenej pandemickej situácie platiť za testy v prípade dochádzania do práce, pri návšteve škôl a obchodov. Testy zadarmo platia aj pre pendlerov. Na vstup do krajiny im budú stačiť antegénové testy, ktoré po novom bude preplácať a v MOM-kách zabezpečovať štát. Ke´d však budú chcieť neočkovaní testy na iné aktivity, budú si musieť za ne platiť.

Daňoví poplatníci už nebudú platiť testovanie neočkovaným

Vláda zdôraznila, že podľa platných predpisov je očkovanie zdarma a k dispozícii je dostatok vakcín. V prípade odkladných operačných zákrokov sa nevyžaduje PCR test od zaočkovaných a od ľudí, ktorí v období štyroch mesiacov prekonali nákazu novým druhom koronavírusu. Bezplatný je PCR test aj pre tých, ktorí sa z objektívnych príčin nemohli dať zaočkovať, pripomenul kabinet.

Za uplynulých 24 hodín potvrdili v Maďarsku nákazu novým druhom koronavírusu 26 ľuďom a dvaja pacienti zomreli v súvislosti s ochorením COVID-19. Doteraz v krajine počas koronavírusovej pandémie zaznamenali 809 672 prípadov nákazy a 30 029 úmrtí s covidom. Proti covidu je v Maďarsku prvou dávkou vakcíny zaočkovaných vyše 5,6 milióna ľudí, z ktorých viac ako 5,4 milióna dostalo aj druhú dávku vakcíny. Na tretiu dávku očkovacej látky sa zaregistrovalo doposiaľ 20 000 záujemcov a takmer 4000 z nich ju už dostalo.

V New Yorku bude pre vstup do prevádzok nutné očkovanie

Obyvatelia New Yorku budú čoskoro potrebovať potvrdenie o absolvovaní očkovania proti koronavírusu, aby sa mohli zúčastniť aktivít v interiéroch niektorých prevádzok. V utorok to oznámil starosta mesta Bill de Blasio. New York sa tak stane prvou americkou metropolou, ktorá zavedie podobné opatrenie, informovali agentúry AP a AFP.

“Ak ste zaočkovaný, máte kľúč, môžete si otvoriť dvere. Avšak ak ste nezaočkovaný, naneštastie sa nebudete môcť zúčastniť na mnohých veciach,” uviedol de Blasio na tlačovej konferencii.

Opatrenie vstúpi do platnosti 16. augusta a bude sa týkať reštaurácií, posilňovní a prevádzok, ktoré ponúkajú zábavné aktivity. Prechodné obdobie v súvislosti s uplatňovaním tohto opatrenia bude trvať mesiac. V súvislosti s opatrením bude zavedený aj nový zdravotný preukaz, ktorý sa nazýva “Kľúč k NYC”.

Len minulý týždeň de Blasio oznámil, že mesto New York bude od 13. septembra vyžadovať od všetkých svojich zamestnancov, aby sa preukázali potvrdením o očkovaní alebo každý týždeň absolvovali test. Podobné opatrenie už skôr prijali aj v súvislosti so zdravotníkmi.

V pondelok sa Spojeným štátom podarilo splniť očkovací cieľ prezidenta Joea Bidena, keď aspoň prvú dávku vakcíny dostalo už 70 percent dospelých Američanov. Túto hranicu však prekročili o mesiac neskôr, ako sa plánovalo, kedže Biden pôvodne tento cieľ určil na 4. júla.