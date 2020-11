Aj psíky snívajú podobne ako ľudia. Vedci sú o krok bližšie k novým zisteniam

Človek dokáže svoje sny pomerne ľahko popísať slovami. Aj keď si množstvo snov nepamätáme, predsa občas vieme, či sa nám snívalo o cestovaní, o rodine či o práci. Viete však, o čom sa sníva vášmu psovi?

Psí spánok sa v mnohom podobá na ten ľudský

Možno vás to prekvapí, no človek a pes majú do značnej miery podobnú štruktúru mozgu. Okrem toho, podobná je aj aktivita mozgu počas spánku. Podobne ako ten ľudský, aj psí spánok má viacero štádií, medzi nimi napríklad tzv. REM spánok a non-REM spánok. Čo znamená, že podobne ako človek, aj pes môže počas spánku snívať, píše portál Science Times.

Ak máte psa, možno ste si aj vy všimli, že občas v spánku šklbe nohami, vrčí či vydáva iné zvuky. Psím snom sa však venuje len málo štúdií, a to z pochopiteľných dôvodov. Aj keď pes môže denne prespať 12 až 14 hodín, nepríde vám po zobudení prezradiť, čo sa mu práve snívalo.

Ako informuje portál ZME Science, pes bdie približne 44 % dňa. 21 % dňa je v akomsi polospánku, v REM fáze strávi 12 % času a v non-REM, teda v hlbokej fáze spánku strávi 23 % času.

Počas snov sa upevňujú spomienky nadobudnuté počas dňa a do pamäti sa ukladajú rôzne informácie. Štúdia publikovaná v roku 2016 v časopise Plos One preto tvrdí, že psy majú rovnako intenzívne, ak nie dokonca intenzívnejšie sny ako ľudia. Vedci z MIT si dokonca myslia, že podobne ako človek, aj pes je šťastnejší, keď si dopraje dostatok spánku. Štúdia publikovaná v časopise Current Opinion in Behavioral Sciences tieto tvrdenia potvrdzuje a hovorí, že aj psí mozog počas spánku spracúva informácie získané počas dňa.

O čom zvieratá snívajú?

Odborníci si myslia, že psie sny súvisia s tým, čo zažili počas dňa. V súčasnosti však nie je možné zistiť, či sa psovi práve sníva o tom, že dostal misku plnú slaniny alebo o novej hračke, ktorú dostal. Štúdia publikovaná prostredníctvom portálu CNS však naznačuje, že ich sny sa týkajú bežných psích aktivít.

Článok publikovaný portálom American Kennel Club zas píše, že psie sny sa líšia aj v závislosti od plemena. Napríklad, menším psom sa sníva častejšie, no ich sny sú kratšie. Je zas pravdepodobnejšie, že labradorovi sa bude snívať viac o tom, ako naháňa loptu ako mopslíkovi.