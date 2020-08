Konečne sa zistilo, čo znamenajú naše sny. Vedci ich sledovali až 24-tisíc, zistili túto skutočnosť

Zaoberajú sa nimi odborníci, ale aj laici a vznikli desiatky teórií o tom, prečo vlastne snívame a čo naše sny znamenajú. V tejto štúdii vedci preskúmali až 24 000 snov aby určili, či sú sny pokračovaním reality.

Sny sú pokračovaním reality

Snami sa ľudia zaoberali už v pred tisíckami rokov. Kým naši antickí predkovia verili, že sny majú magickú moc alebo sú správami od božstiev, moderní vedci na ne majú iné názory. Hľadajú skôr súvislosti s realitou, pátrajú po tom, aký dopad má na naše sny realita, ktorú prežívame a naopak.

Jedna z teórií tvrdí, že sny sú pokračovaním reality, píše štúdia publikovaná v časopise Royal Society Open Science. Ako píše portál Science Alert, talianski vedci na čele Alessandrom Foglim si myslia, že každodenné udalosti ovplyvňujú sny a ich obsah do značnej miery.

Napríklad, úzkosť pociťovaná v skutočnom živote vedie k tomu, že sa nám snívajú sny s negatívnym nábojom. Podľa odborníkov to však platí aj naopak čo znamená, že sny ovplyvňujú to, ako riešime problémy v bdelom stave. Touto teóriou sa zaoberal už v 20. storočí slávny psychoanalytik Sigmund Freud, ale aj ďalší psychológovia, ktorí verili, že sny je možné interpretovať v kontexte skutočných zážitkov človeka. Aj v súčasnosti pátrajú mnohí odborníci v snoch po symboloch, ktoré by mohli korešpondovať s realitou jedinca v bdelom stave.

Dôležité sú postavy a emócie

Ako uvádza portál Springer, jeden z najznámejších systémov, tzv. Hall and Van de Castle systém sa zaoberá postavami, ktoré sa v našich snoch objavujú. Skúma, aké sú vzťahy a interakcie medzi jednotlivými postavami v snoch a aký to má na ne dopad. Nevýhodou tohto systému však je, že si vyžaduje, aby si jedinec zapisoval desiatky svojich snov, pátral v nich po postavách a navyše aj po interakciách, čo neraz vôbec nie je jednoduché a navyše je to časovo náročné, píše portál Science Direct.

Fogli a jeho tím preto prišli s novou metódou, ktorá vedcom prácu uľahčí, stále sa však drží Hall and Van de Castle systému. Využili obrovskú verejnú databázu snov s názvom DreamBank, vďaka ktorej mohli vedci rýchlo a efektívne vyhodnotiť až 24 000 snov. Okrem databázy využili nástroj, ktorý sny hodnotí automaticky tak, že v texte vyhľadáva slová súvisiace s postavami (kto bol prítomný), s interakciami (čo robil) a s emóciami (aké emócie boli vyjadrené).

Aj keď nástroj zatiaľ nie je celkom dokonalý, vedci dúfajú, že práve táto technika by im v budúcnosti mohla pomôcť získať o snoch a ich význame viac informácií. Ak vás teória talianskych vedcov zaujala, viac sa dozviete prostredníctvom portálu Social Dynamics.